В Украине подняли цену на телефонную связь

Повышение цены на связь планируется в два этапа - с ноября 2018 года и с начала 2019 года.

С начала нового года ожидается второй этап подорожания УНИАН

Повышение цены на связь планируется в два этапа - с ноября 2018 года и с начала 2019 года.

С сегодняшнего дня в Украине подняли цену на тарифы фиксированной телефонной связи.

Об этом сообщает УНИАН.

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“Обращаем внимание, что с 1 ноября 2018 года вступают в силу новые Предельные тарифы, утвержденные решением НКРСИ от 18 сентября 2018 № 488 Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решения НКРСИ от 28 ноября 2017 № 606 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 2 октября 2018 под № 1125/32577“, - говорится в сообщении регулятора.

Напомним, в августе Укртелеком обратился в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.