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Трое неизвестных напали на журналиста в Киеве

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Нападавшие отобрали у мужчины сумку с документами и деньгами, и скрылись на автомобиле.
Полиция ввела план "Перехват" из-за ограбления журналиста
Полиция ввела план "Перехват" из-за ограбления журналиста
УНИАН

В Соломенском районе Киева вечером 31 октября неизвестные напали и ограбили журналиста. Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

Инцидент произошел на улице Сурикова возле магазина МегаМаркет.

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Трое неизвестных с газовым баллончиком отобрали у мужчины сумку с документами с деньгами, после чего скрылись на автомобиле Mazda темного цвета.

В Киеве введен был план “Перехват“. Патрули полиции ищут автомобиль.

Ранее сообщалось, что в сентябре зафиксированы семь инцидентов с применением силы против журналистов, в шести случаях нападали на женщин.

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Теги: Киев, ограбление, журналист, нападение
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