Трое неизвестных напали на журналиста в Киеве
Нападавшие отобрали у мужчины сумку с документами и деньгами, и скрылись на автомобиле.
В Соломенском районе Киева вечером 31 октября неизвестные напали и ограбили журналиста. Об этом сообщают Стражи Эспрессо.
Инцидент произошел на улице Сурикова возле магазина МегаМаркет.
Читай также: 15 парней напали на дом харьковского судьи Плетнева - СМИ
Трое неизвестных с газовым баллончиком отобрали у мужчины сумку с документами с деньгами, после чего скрылись на автомобиле Mazda темного цвета.
В Киеве введен был план “Перехват“. Патрули полиции ищут автомобиль.
Ранее сообщалось, что в сентябре зафиксированы семь инцидентов с применением силы против журналистов, в шести случаях нападали на женщин.