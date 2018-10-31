Трое неизвестных напали на журналиста в Киеве

Нападавшие отобрали у мужчины сумку с документами и деньгами, и скрылись на автомобиле.

В Соломенском районе Киева вечером 31 октября неизвестные напали и ограбили журналиста. Об этом сообщают Стражи Эспрессо. Инцидент произошел на улице Сурикова возле магазина МегаМаркет. Читай также: 15 парней напали на дом харьковского судьи Плетнева - СМИ Трое неизвестных с газовым баллончиком отобрали у мужчины сумку с документами с деньгами, после чего скрылись на автомобиле Mazda темного цвета. В Киеве введен был план “Перехват“. Патрули полиции ищут автомобиль.

Ранее сообщалось, что в сентябре зафиксированы семь инцидентов с применением силы против журналистов, в шести случаях нападали на женщин.