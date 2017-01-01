Нардеп Поляков замешан в попытке срыва тендера ГП "Укргаздобыча", - СМИ

После лишения депутатского иммунитета парламентарий прогулял, по данным электронной регистрации, сотню заседаний (и 119 – по результатам письменной). Депутатских обращений с тех пор написал два.

Об этом пишет журнал “Фокус“ в материале “Прикосновенны, но неуязвимы“, посвящённому нардепам парламента 8 созыва, лишенных депутатского иммунитета.

Издание отмечает, что не смотря на серьезность выдвинутых нардепу обвинений, Соломенский суд оказался достаточно благосклонным к Максиму Полякову при назначении суммы залога: вначале она составила 304 тыс грн, а во второй раз – 608 тыс грн, в то время, как Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требовала 5 млн грн.

“К тому же Поляков два месяца отказывался надевать электронный браслет, ссылаясь на незаконность действий САП и НАБУ. Такая лояльность коллег парламентариев и правоохранителей к Полякову вызывает удивление, если учесть, что “янтарное дело“, в котором нардеп за деньги правил таможенное и налоговое законодательство в интересах добытчиков янтаря – не первый скандал с его участием“, - говорится в статье.

Издание напоминает, что в качестве нардепа Максим Поляков стал известен широкой публике как один из организаторов кампании против главы “Укргаздобычи“ Олега Прохоренко.

“Придя в “Укргаздобычу“ Прохоренко остановил тендер на закупку буровых установок у оффшорной компании “Мостон Пропертис“. Цена оборудования у “прокладки“ была на $2,5 млн выше рыночной. Когда стало понятно, что схемный тендер срывается, якобы Поляков вместе с коллегой — парламентарием Евгением Дейдой организовал “маски — шоу“ с обыском здания “Укргаздобычи“ и проплаченные “антикоррупционные митинги“ у Кабмина. Тогда Олег Прохоренко публично обвинил народных депутатов от “Народного фронта“ в коррупционном вмешательстве в работу госпредприятия“, - пишет “Фокус“.

Напомним, Максим Поляков прошел в Верховную Раду по списку партии “Народный фронт“ (№39). 11 июля 2017 года парламент проголосовал за снятие с него депутатской неприкосновенности.

Согласно сообщению САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры), 8 октября “янтарное дело“ в отношении нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова направлено в суд. 23 октября должно было состояться подготовительное заседание по “янтарному делу“, однако его проведение отложили из-за болезни судьи.