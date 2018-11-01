Укроборонпром закупил в США станок для производства 7,62-мм патронов
Предприятие Спецтехноэкспорт, которое входит в состав Укроборонпром, закупило в США станок Mark L для сборки патронов калибра 7,62х54R.
Об этом со ссылкой на данные таможни сообщает Defense Express.
Машина для сборки патронов модели Mark L 7,62х39 110В, производства компании Ammo Load Worldwide Inc была поставлена в Украину еще в мае.
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Согласно декларации, в комплект к Mark L 7,62х39 110В входят подаватель гильз HMCOLPIL 16, подаватель шаров HMCOLВ 16, податчик капсюлей PF1L - для сборки патронов калибром 7,62х54R, сменные инструменты.
Сообщается, что оборудование способно собирать 3600 патронов в час. Также выпускаемые на станке патроны будут отвечать стандартам НАТО.
Напомним, в июле на Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины впервые испытали новые украинские боеприпасы.