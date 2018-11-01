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Укроборонпром закупил в США станок для производства 7,62-мм патронов

Комментариев: 1
Купленная в США машина Mark L способна собирать 3600 патронов в час.
Станок был приобретен еще в мае этого года
Станок был приобретен еще в мае этого года
zbroya.info

Предприятие Спецтехноэкспорт, которое входит в состав Укроборонпром, закупило в США станок Mark L для сборки патронов калибра 7,62х54R.

Об этом со ссылкой на данные таможни сообщает Defense Express.

Машина для сборки патронов модели Mark L 7,62х39 110В, производства компании Ammo Load Worldwide Inc была поставлена в Украину еще в мае.

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Согласно декларации, в комплект к Mark L 7,62х39 110В входят подаватель гильз HMCOLPIL 16, подаватель шаров HMCOLВ 16, податчик капсюлей PF1L - для сборки патронов калибром 7,62х54R, сменные инструменты.

Сообщается, что оборудование способно собирать 3600 патронов в час. Также выпускаемые на станке патроны будут отвечать стандартам НАТО.

Напомним, в июле на Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины впервые испытали новые украинские боеприпасы.

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Теги: Укроборонпром, патроны, станок, США, производство
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Комментариев (1)
Кайдаш    01.11.2018, 13:19
Оценка:  +1
Кайдаш
А наши такие машины где?
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