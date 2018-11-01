Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Медведев поручил предотвратить негативное влияние санкций против Украины

Комментариев: 5
Медведев боится, что санкции могут отразиться на деятельности российских компаний.
Минфин РФ сможет вносить изменения в санкционный перечень
Минфин РФ сможет вносить изменения в санкционный перечень
EPA/UPG

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству промышленности и торговли и Министерству экономического развития РФ предотвратить негативное влияние экономических санкций в отношении Украины на деятельность компаний РФ. 

Читай также: Если Украина вступит в НАТО: РФ грозит “оборонительными эшелонами“ на границе

“Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций“, - говорится указе российского премьера.

Медведев также назначил Минфин РФ ответственным за внесение изменений в перечень физических и юридических лиц Украины в рамках санкций.

Читай также: Чем грозят Украине российские санкции

Кроме того, Минфин РФ назначен ответственным за направление предложений о предоставлении временных разрешений на проведение определенных операций в отношении отдельных юридических лиц, к которым применяются санкции.

Напомним, 1 ноября Российская Федерация в ответ на “недружественные действия Украины“ ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Ранее в РФ создали департамент противодействия санкциям. Он занимается разработкой и реализацией мер по снижению влияния ограничительным мерам.

Поделись:
Теги: Минфин РФ, Медведев, санкции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
allx    01.11.2018, 13:10
Оценка:  +3
allx
раше пора задуматься над возвратом украинских территорий Украине и выплате компенсаций, ведь Украина ей нужна в виде друга, а то что она делает в настоящий момент смахивает на самобичевание, которое вредит её и так подгулявшей экономике.
Hutinpuy    01.11.2018, 13:07
Оценка:  +2
Hutinpuy
Приказ Медведа будет выполнен четко - негативных последствий не будет
GALIZIEN_LV    01.11.2018, 12:54
Оценка:  0
GALIZIEN_LV
dchfdcz & ))))
GALIZIEN_LV    01.11.2018, 12:54
Оценка:  +2
GALIZIEN_LV
всрався ? ))))))
Колишній-східняк    01.11.2018, 12:52
Оценка:  +3
Колишній-східняк
И рыбку съесть, и раком сесть...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь