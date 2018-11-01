Медведев поручил предотвратить негативное влияние санкций против Украины

Медведев боится, что санкции могут отразиться на деятельности российских компаний.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству промышленности и торговли и Министерству экономического развития РФ предотвратить негативное влияние экономических санкций в отношении Украины на деятельность компаний РФ.

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“Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций“, - говорится указе российского премьера.

Медведев также назначил Минфин РФ ответственным за внесение изменений в перечень физических и юридических лиц Украины в рамках санкций.

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Кроме того, Минфин РФ назначен ответственным за направление предложений о предоставлении временных разрешений на проведение определенных операций в отношении отдельных юридических лиц, к которым применяются санкции.

Напомним, 1 ноября Российская Федерация в ответ на “недружественные действия Украины“ ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Ранее в РФ создали департамент противодействия санкциям. Он занимается разработкой и реализацией мер по снижению влияния ограничительным мерам.