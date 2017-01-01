Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко поздравил украинцев со столетием ЗУНР

Комментариев: 0
Формально Западно-Украинская Народная республика просуществовала около пяти лет.
Президент поздравил украинцев со 100-летием ЗУНР
Президент поздравил украинцев со 100-летием ЗУНР
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев со 100-летием создания Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

“Сегодня мы отмечаем 100-летие ноябрьского выступления (Листопадовий чин) и создания Западно-Украинской Народной Республики. В ночь на 1 ноября 1918 года украинские военные части во главе с Дмитрием Витовским без единого выстрела взяли под контроль самые важные учреждения Львова и поветовых городов. Эти события стали началом ноябрьской национально-демократической революции в Галичине 1918 года - важного шага на пути к созданию единой соборной Украины“, - говорится в поздравлении, обнародованном на сайте президента.

Читай также: 100-летие ЗУНР львовские школьники отметят оригинальным флешмобом

Порошенко отметил, что украинцы более четырех лет - как и во времена национально освободительных движений начала XX столетия - отстаивает свой государственный суверенитет и территориальную целостность от посягательств страны-агрессора - Российской Федерации.

“Во имя светлой памяти наших Героев мы должны защищать и укреплять Украинское государство“, - говорится в поздравлении.

Напомним, ранее во Львове к столетию создания Западно-Украинской Народной Республики установили трехметрового бронзового льва с герба ЗУНР. 

Поделись:
Теги: Порошенко, президент, ЗУНР, поздравление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь