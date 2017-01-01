Порошенко поздравил украинцев со столетием ЗУНР

Формально Западно-Украинская Народная республика просуществовала около пяти лет.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев со 100-летием создания Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

“Сегодня мы отмечаем 100-летие ноябрьского выступления (Листопадовий чин) и создания Западно-Украинской Народной Республики. В ночь на 1 ноября 1918 года украинские военные части во главе с Дмитрием Витовским без единого выстрела взяли под контроль самые важные учреждения Львова и поветовых городов. Эти события стали началом ноябрьской национально-демократической революции в Галичине 1918 года - важного шага на пути к созданию единой соборной Украины“, - говорится в поздравлении, обнародованном на сайте президента.

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Порошенко отметил, что украинцы более четырех лет - как и во времена национально освободительных движений начала XX столетия - отстаивает свой государственный суверенитет и территориальную целостность от посягательств страны-агрессора - Российской Федерации.

“Во имя светлой памяти наших Героев мы должны защищать и укреплять Украинское государство“, - говорится в поздравлении.

Напомним, ранее во Львове к столетию создания Западно-Украинской Народной Республики установили трехметрового бронзового льва с герба ЗУНР.