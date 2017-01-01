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На Волыни задержали очередных "оборотней" в форме патрульных

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Преступники были вооружены.
На Волыни задержали очередных "оборотней" в форме патрульных
© vol.gp.gov.ua
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  • Двое жителей Черкасской области совершали разбойные нападения
  • Двое жителей Черкасской области совершали разбойные нападения
  • Двое жителей Черкасской области совершали разбойные нападения
На Волыни задержали очередных "оборотней" в форме патрульных
Двое жителей Черкасской области совершали разбойные нападения
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В Волынской области задержали грабителей, которые выдавали себя за правоохранителей, используя форменную одежду сотрудников патрульной полиции.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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Двое жителей Черкасской области попались в руки полиции "на горячем" – в момент разбойного нападения на автомобиль, откуда бандиты планировали "унести" 20 тыс. долларов. У псевдо-копов было при себе оружие.

"Сейчас нападавшие задержаны. Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении разбоя, по предварительному сговору группой лиц и направленного на завладение имуществом в крупных размерах, и самовольного присвоения властных полномочий с использованием форменной одежды сотрудника полиции и избрании им меры пресечения", – сообщают в прокуратуре.

Как сообщалось 22 октября, на Волыни задержали банду, выдававшую себя за Нацгвардию.

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Теги: грабители, Волынская область
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