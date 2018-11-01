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Бизнес Порошенко не попал под российские санкции

Комментариев: 4
Невключение Порошенко в санкционный список у Путина объяснили его президентством, умолчав об отсутствии в списке его компаний.
Сын Порошенко все же попал под санкции
Сын Порошенко все же попал под санкции
УНИАН

Украинский президент Петр Порошенко и его компании не попали в список санкций, которые ввела Россия 1 ноября.

Под санкции попал и сын президента - Алексей Порошенко. Однако компания Порошенко Roshen, одна из фабрик которой зарегистрирована в Липецке, под санкции не попала. Также не попали под санкции и другие компании президента, в частности 5 канал, Международный инвестиционный банк и страховая компания Країна.

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Также не попал в список санкций и премьер-министр Владимир Гройсман.

Невключение Порошенко в санкционный список прокомментировал пресс-секретарь презмдента России Дмитрий Песков, нпередает ТАСС.

“Традиционно президенты не включаются в санкционные списки“, - сказал он.

Песков добавил, что контрмеры были введены в надежде на то, что Киев проявит политическую волю к нормализации отношений. “Сейчас пока мы этого не видим“, - отметил он.

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Всего санкционный список состоит из 322 физических и 68 юридических лиц.

Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

Отметим, на данный момент в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц из России.

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Теги: Россия, РФ, санкции, Порошенко, бизнес, Roshen, Песков
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Комментариев (4)
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i-Veselchak    01.11.2018, 14:19
Оценка:  +1
i-Veselchak
Хорошо быть президентом,
президентам всем лафа,
вот не взятки,а презенты
тычет в руки им толпа.
Shurat77    01.11.2018, 14:12
Оценка:  +5
Shurat77
и вы еще верите этому лицемеру и лжецу? это самый нехороший и грязный президент и политик Украины за все время независимости.
Woodbrother    01.11.2018, 13:55
Оценка:  -3
Woodbrother
Фабрика на липецке под арестом. Остальные фирмы на россии физически отсутствуют.
flacon9havi    01.11.2018, 14:12
Оценка:  -2
flacon9havi
Стаття розрахована на вату, котрої повно.
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