В Харькове взорвали и ограбили банкомат
В полиции сообщают, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Пострадавших в результате инцидента нет.
В Харькове утром в четверг, 1 ноября, неизвестные подорвали банкомат, расположенный по улице Большая Панасовская.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
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По заключению специалистов взрывотехнического управления харьковской полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.
Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные устанавливается. Также в полиции не сообщили, какому финучреждению принадлежит банкомат.
Как сообщалось, в городе Днепр в магазине Панда в ночь на 17 октября неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка.
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