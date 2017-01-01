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В Харькове взорвали и ограбили банкомат

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В полиции сообщают, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Пострадавших в результате инцидента нет.
В результате взрыва никто из людей не пострадал
В результате взрыва никто из людей не пострадал
hk.npu.gov.ua

В Харькове утром в четверг, 1 ноября, неизвестные подорвали банкомат, расположенный по улице Большая Панасовская.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

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По заключению специалистов взрывотехнического управления харьковской полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные устанавливается. Также в полиции не сообщили, какому финучреждению принадлежит банкомат. 

Неизвестные подорвали банкомат
Неизвестные подорвали банкомат
hk.npu.gov.ua

Как сообщалось, в городе Днепр в магазине Панда в ночь на 17 октября неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка.

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Теги: Харьков, ограбление, банкомат, деньги, взрыв
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