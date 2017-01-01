Богомолец: Принятая Кабмином Военно-медицинская доктрина не защищает украинцев

Вчера правительство подготовило главный стратегический документ страны в военно-медицинской сфере - Военно-медицинскую доктрину, в которой не оказалось никаких принципиальных новаций. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

“Этот важнейший документ, на принятии которого я настаивала с самого начала войны и инициатором создания которого я была, по идее, должен определить стратегию деятельности государства не только в сфере медицинского обеспечения армии, но и защиты гражданского населения в военное и мирное время. К сожалению, в принятом стратегическом документе о защите гражданского населения не упоминается. Военно-медицинская доктрина оказалась половинчатой, и при ближайшем рассмотрении дальновидной стратегии здесь не оказалось, никаких принципиальных новаций не предусмотрено“, - отметила она.

Как пишет политик, для нее образцом военно-медицинской доктрины есть модели защиты Швейцарии и Израиля, где все граждане обладают навыками оказания неотложной помощи в случае ранений и травм.

“Поэтому я настаивала на том, что Военно-медицинская доктрина государства должна стать всеобъемлющим документом, который даст ответы на то, как должна осуществляться подготовка и взаимоподдержка всех граждан Украины - военных и гражданских - в случае войны, и как должно быть организовано оказание помощи всем нуждающимся, в условиях войны или особого положения“, - рассказала Богомолец.

Она также добавила, что уже предлагала возродить уничтоженную во времена независимости обязательную военную подготовку для всех медиков, в случае широкомасштабной войны массово присоединяются к оказанию помощи раненым на фронте и в тылу.

“В моем понимании военно-медицинская служба должна стать неотъемлемой частью Военно-медицинской доктрины. Кроме того, я настаивала на обязательном военно-медицинской подготовке в школах для учителей и учеников, а также на проведении учений населения по гражданской обороне с элементами военно-медицинской подготовки. Об этом в документе речь не идет“, - заявила народный депутат.

По ее словам, на 10 страницах Кабмин подготовил лишь однобокий фрагмент той стратегии, которая должна была быть разработана - и на это чиновникам понадобилось целых 3 года. Политик также предположила, что, опасаясь дополнительной ответственности и масштабных изменений, разработчики документа решили, что лучше - оставить все как есть.

“Похоже, что советский менталитет - “как бы чего не вышло“ - побеждает. Поэтому почти весь документ - это напоминание о том, что в военно-медицинской сфере нужно соблюдать действующее законодательство, и за пределы потребностей армии влияние этого документа не распространяется. Хорошо, что Кабмин смог создать любой документ, который определяет общие принципы медицинского обеспечения военнослужащих в Украине. Плохо, что в этом документе забыта остальные страны, а сам он не несет никакой новый смысл и не соответствует требованиям времени“, - подытожила Ольга Богомолец.