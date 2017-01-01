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Под Хмельницким "активисты" терроризировали маршрутчиков - прокуратура

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Преступники предстанут перед судом, им грозит до 12 лет тюрьмы.
Преступники требовали платить им 25 гривен за каждую посадку пассажиров
Преступники требовали платить им 25 гривен за каждую посадку пассажиров
olx.ua

Прокуратурой Хмельницкой области завершено досудебное расследование в отношении восьми членов организованной преступной группы, которые занимались вымогательством денежных средств у водителей маршрутных автобусов.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Свои преступные действия злоумышленники скрывали под видом активной деятельности общественной организации, которую же сами создали.

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Так, участники преступной организации, совместно реализуя свой преступный умысел, направленный на вымогательство и получение денежных средств преступным путем, угрожая ограничением прав перевозчиков, потребовали платить им 25 гривен за каждый въезд на территорию автовокзала и посадку пассажиров.

В июне этого года деятельность преступной группировки прекращена правоохранителями.

В не входили двое ранее судимых за аналогичные преступления, 42-и 43-летний хмельнитчане и парни возрастом 20-25 лет.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении указанными лицами уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное повторно, организованной группой, совмещенном с угрозой ограничить права потерпевших), направлено для рассмотрения в суд.

Санкция ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось 1 ноября, на Волыни задержали очередных “оборотней“ в форме патрульных.

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Теги: маршрутки, Хмельницкая область, вымогательство
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