Под Хмельницким "активисты" терроризировали маршрутчиков - прокуратура
Прокуратурой Хмельницкой области завершено досудебное расследование в отношении восьми членов организованной преступной группы, которые занимались вымогательством денежных средств у водителей маршрутных автобусов.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
Свои преступные действия злоумышленники скрывали под видом активной деятельности общественной организации, которую же сами создали.
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Так, участники преступной организации, совместно реализуя свой преступный умысел, направленный на вымогательство и получение денежных средств преступным путем, угрожая ограничением прав перевозчиков, потребовали платить им 25 гривен за каждый въезд на территорию автовокзала и посадку пассажиров.
В июне этого года деятельность преступной группировки прекращена правоохранителями.
В не входили двое ранее судимых за аналогичные преступления, 42-и 43-летний хмельнитчане и парни возрастом 20-25 лет.
По результатам предварительного расследования обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении указанными лицами уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное повторно, организованной группой, совмещенном с угрозой ограничить права потерпевших), направлено для рассмотрения в суд.
Санкция ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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