В Кремле отреагировали на инициативу Лукашенко по "выборам" боевиков

Пресс-секретарь президента России заявил, что в ОРДЛО должны сами определить тот режим контроля, который они посчитали бы уместным и возможным.

Песков считает, что руководство республик само решит, что делать. EPA\UPG

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей должны сами определиться касательно “выборов“ со стороны Беларуси.

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“Дело в том, что у территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые в первую очередь должны сами определить тот режим контроля, который они посчитали бы уместным и возможным. Это решение руководства двух республик“, - отметил Песков.

Об этом он сказал, комментируя заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Беларусь готова взять на себя сопровождение незаконных “выборов“ на Донбассе и обеспечить регулирование российско-украинской границы, передает РБК.

С его точки зрения, так называемое “руководство“ ОРДЛО должно определить уместный режим контроля.

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Что касается контроля границы, то Песков также заявил о необходимости понять, насколько боевики оккупированных территорий Донбасса настроены на проведение подобной инициативы.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Европа не будет делать из Украины площадку для противоборства России, то он готов взять на себя ответственность за мир на востоке Украины и будет сопровождать “выборы на Донбассе“.