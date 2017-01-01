Украинские политики отреагировали на свое включение в санкционный список РФ

Некоторые политики с юмором и остроумием ответили РФ, но были и те, которые рассуждали о контрмерах.

Украинские политики отреагировали на введенные Россией санкций в отношении 322 граждан Украины и 68 компаний. В частности, политики прокомментировали свое присутствие в санкционном списке.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что не понимает, почему в том же перечне рядом с ним нет его жены, передает Укринформ.

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“У меня другая беда - моей жены там нет. Понимаете, депутатов там немного есть, а моей жены нет. Этот вопрос я, конечно, поставлю, как только вернусь домой“, - пошутил Луценко, добавив, что с удовольствием обнаружил свою фамилию в списке. “Значит, я на правильном пути“, - подытожил генпрокурор.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов довольно коротко прокомментировал свое присутствие в списке.

“Напугали ежей голым задом! По моему мнению, это единственный возможный комментарий, который можно дать относительно российских санкций против Украины“, - написал он в Facebook.

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Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала в Facebook, что ей приятно находиться “рядом с приличными людьми“ в санкционном списке.

“Во-вторых, приятно находиться в одном списке с приличными (в большинстве своем) людьми. В-третьих, ключевая моя задача - делать все, чтобы украинские и мировые санкции против РФ усиливались. В-четвертых, как говорил когда-то Виктор Черномырдин, напугали бабу туфлями на каблуках“, - написала депутат.

Народный депутат Борислав Береза шуткой прокомментировал данную ситуацию. “Россия внесла меня в список санкций. С таким же успехом они могли внести меня в список тех, кому запрещается прыгать с крыши многоэтажного дома или слетать в следующий вторник на Марс“, - написал Береза.

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Главный радикал страны Олег Ляшко отметил, что не знает как дальше жить после того, как “Россия наложила на меня суровые санкции“.

“Они заблокируют все мои счета в России арестуют все мое имущество в России, запретят переводы мне из России. Но пусть для начала все это найдут! Идиоты! У меня в России никогда ничего не было и не будет. Так что наложите себе на голову эти санкции“, - написал нардеп.

Народный депутат Антон Геращенко написал в Facebook, что Украина должна ответить на санкции. “Нужно вводить новые точечные санкции направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения“, - считает нардеп.

Также свое присутствие в списке отметил и глава МВД Арсен Аваков.

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“Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами... Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое“, - написал министр в Twitter.

Лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк не считает опубликованный Кремлем список санкционным. “Это не санкционный список. Большинство фамилий в нем - настоящие патриоты Украины“, - написал он.

Юлия Тимошенко, лидер Батькивщины, написала, что ей без разницы санкционные меры РФ, поскольку у нее якобы нет бизнеса ни в Украине, ни в России. Она отметила, что лучшим ответом РФ будет “построение сильной демократической, европейской Украины“.

Нардеп от БПП Ирина Фриз охарактеризовала список как неспособность России на более серьезные меры.

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“Меня удивляет создание Кремлем такого санкционного списка, ведь ни один адекватный человек не решится сейчас вводить капитал, или вести бизнес в такой демократически отсталой стране, как Россия. Интересно, что в санкционном списке в основном лица, не имеющие активов в РФ“, - заявила депутат.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий также выступил за ответные меры со стороны Украины.

“Убежден, что Украина должна ужесточить санкции как на российский бизнес в Украине, так и на тех, кто, прикидываясь украинцами, на самом деле представляет в Украине российские экономические и политические интересы. Это особенно актуально в преддверии президентских и парламентских выборов в Украине, на которые Россия будет пытаться влиять и деньгами, и контролируемыми телеканалами“, - написал Парубий в сети Facebook.

Ранее на санкции РФ отреагировали в Кабмине и Нацбанке. Также сообщалось, что в санкционный список не попали президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. В Кремле объяснили, почему Порошенко нет в списке.