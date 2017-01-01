Украина начала ракетные стрельбы возле Крыма

Украинские военные начали боевые стрельбы и летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности над Черным морем.

В Херсонской области в четверг, 1 ноября, на Государственном испытательном полигоне Ягорлык начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Читай также: ВСУ на полигоне испытали управляемые зенитные ракеты С-300В1 и С-125М1

Отмечено, что к проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ.

“С целью приобретения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов, в рамках проведения испытаний, боевые расчеты подразделений отрабатывают практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам“, - говорится в сообщении.

При этом в ВСУ заверили, что боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права.

Читай также: На полигоне ВСУ испытали боевой комплекс Барс-8ММК

“Любые попытки вмешательства и обвинения украинской стороны в создании угроз для населения и объектов инфраструктуры в зоне выполнения практических пусков зенитных управляемых ракет может осуществляться исключительно в целях провокации“, - предупредили военные.

Ранее стало известно, что в Херсонской области с 1 по 4 ноября пройдут испытания управляемых ракет, в связи с этим воздушное пространство над Черным морем будет закрыто.

Перед этим СМИ сообщили, что из-за стрельб Украина объявила опасной зоной для полетов над Черным морем вблизи западного побережья Крыма.