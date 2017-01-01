Готова ли Украина к экспорту крафтовых сыров?

Украина представила продукцию собственного производства для экспорта на международной продовольственной выставке - SIAL Paris 2018 во Франции.

Выставка SIAL проходит один раз в два года, собирает профессиональных посетителей и потенциальных покупателей, предпринимателей со всего мира. Постоянных участники события – это гости из Индии, Китая, Японии, Канады, Бразилии, Германии, Австрии, Колумбии, Франции, Ирана и Саудовской Аравии. В этом году Украина представила продукцию собственного производства на национальном стенде Ukrainian Food в составе компаний: Ardis Group, ГрадОлия, Милкиленд, Агро-лидер Украина, M.A.R, Ласунка.

Об экспортном потенциале Украины рассказал CEO компании Ardis Group - Дмитрий Чернов.

“Сегодня украинцам не хватает веры в свой продукт и амбициозных целей.

Как показало участие в SIAL Paris 2018, наш крафтовый сыр может конкурировать по качеству с европейскими “artisan cheese“ (artisan cheese - крафтовые сыры в Европе). Именно во Франции очень развита культура потребления крафтовых сыров, и для них огромное значение имеют оригинальность вкуса и качества. Замечу, что высоко оценили украинскую продукцию гости из разных стран и заинтересовались в партнерстве, из-за ее высокого качества и соответствия потребительскому запросу.

Важно, что все-таки в этом году намного больше компаний готовы предлагать свою продукцию и принимать участие в международных выставках. Так, на SIAL Paris 2018 было три украинских стенда с различными группами продуктов: ягоды, мед, масло, мороженое, мука, крупы и сыры. Участие в таких выставках - это возможность показать Украину, как страну, производящую качественные продукты с особой рецептурой и вкусами, которые интересны зарубежным импортерам“.

Компания Ardis Group уже 20 лет работает в направлении импорта, и впервые представила на международной торговой арене собственные бренды: крафтовые сыры ТМ Cheese Garden и свежие сыры ТМ Lel.

Кроме зарубежных потенциальных заказчиков национальный стенд Ukrainian Food посетила Ольга Трофимцева - заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции. Всего выставку посетило около 7000 экспонентов из 105 стран мира и 160 000 посетителей из 194 стран.

Ardis Group - украинская структурированная группа компаний с 20-летним опытом импорта и продаж сыра, эксперты в производстве свежих сыров. Сейчас в компании работают более 120 сотрудников, функционирует собственный логистический сервис, дистрибуция и продвижение продукции, производство свежих сыров и объединения крафтовых производителей под собственной ТМ Cheese Garden. Всего в портфеле компании более 280 SKU, и 8 стран поставщиков. Деятельность компании основывается на лучших мировых бизнес моделях, а партнерские отношения с европейскими брендами проверенные десятками лет. Компания - новатор, занимается просветительской деятельностью по распространению культуры потребления сыра в Украине и развивает собственное комьюнити ProCheese.