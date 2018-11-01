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РПЦ своими руками уничтожает УПЦ МП - Климкин

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Климкин уверен, что РПЦ сама ведет к настоящему расколу в православной церкви.
Глава МИД также прокомментировал действия УПЦ МП
Глава МИД также прокомментировал действия УПЦ МП
УНИАН

Министр иностранных дел Павел Климкин озвучил мнение, что Русская православная церковь своими же руками уничтожает УПЦ Московского патриархата и по сути является единственным источником раскола православной церкви.

Об этом он написал в своей колонке на Украинской правде.

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По словам Климкина, РПЦ в своем поведении копирует модель Кремля, который вошел в конфронтацию со всем миром, что определенно ведет к настоящему расколу.

“РПЦ заставляет УПЦ МП бежать от реальности, самоизолироваться и маргинализироваться. РПЦ практически сама своими руками уничтожает УПЦ МП... Империи действительно, как правило, разрушают сами себя изнутри. Похоже, что такой же путь склонны выбирать и их церкви“, - написал министр.

Климкин отметил, что для УПЦ МП было бы куда лучше вести дискуссии о будущем Украинской единой поместной церкви, а не вступать в конфронтацию и мешать процессу.

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Климкин также вспомнил, как патриарх Кирилл в своем заявлении назвал РПЦ “островом свободы“.

“Как мне кажется, не совсем удачная метафора, ведь так в СССР называли коммунистическую Кубу... Свобода от кого и от чего? Получается, что от мысли Вселенского патриархата, а это уже не что иное, как раскол“, - говорит Климкин.

Напомним, 30 октября Патриарх Кирилл объяснил действия Константинополя в Украине заказом на разрушение “острова свободы“, которым он считает Русскую православную церковь. 

По словам Гундяева, эта "трагедия" приобретает мистическое значение.

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Теги: Климкин, МИД, автокефалия, РПЦ, УПЦ МП, Московский патриархат
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