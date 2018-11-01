РПЦ своими руками уничтожает УПЦ МП - Климкин

Климкин уверен, что РПЦ сама ведет к настоящему расколу в православной церкви.

Министр иностранных дел Павел Климкин озвучил мнение, что Русская православная церковь своими же руками уничтожает УПЦ Московского патриархата и по сути является единственным источником раскола православной церкви.

Об этом он написал в своей колонке на Украинской правде.

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По словам Климкина, РПЦ в своем поведении копирует модель Кремля, который вошел в конфронтацию со всем миром, что определенно ведет к настоящему расколу.

“РПЦ заставляет УПЦ МП бежать от реальности, самоизолироваться и маргинализироваться. РПЦ практически сама своими руками уничтожает УПЦ МП... Империи действительно, как правило, разрушают сами себя изнутри. Похоже, что такой же путь склонны выбирать и их церкви“, - написал министр.

Климкин отметил, что для УПЦ МП было бы куда лучше вести дискуссии о будущем Украинской единой поместной церкви, а не вступать в конфронтацию и мешать процессу.

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Климкин также вспомнил, как патриарх Кирилл в своем заявлении назвал РПЦ “островом свободы“.

“Как мне кажется, не совсем удачная метафора, ведь так в СССР называли коммунистическую Кубу... Свобода от кого и от чего? Получается, что от мысли Вселенского патриархата, а это уже не что иное, как раскол“, - говорит Климкин.

Напомним, 30 октября Патриарх Кирилл объяснил действия Константинополя в Украине заказом на разрушение “острова свободы“, которым он считает Русскую православную церковь.

По словам Гундяева, эта "трагедия" приобретает мистическое значение.