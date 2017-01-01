Под Одессой приступили к спасению тонущего острова

Чтобы спасти остров, необходимо построить вторую дамбу на Дунае.

В Измаильском районе Одесской области приступили к выполнению комплекса мер по спасению острова Репида с сельхозугодьями, который может уйти под воду.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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“Специалисты приступили к строительству дублирующей дамбы на аварийном участке 108 км Дуная“, - говорится в сообщении.

Большую часть искусственного острова Рапида занимают сельхозугодья.

Впервые об угрозе его затопления заговорили в конце 2015 года. Она возникла из-за постепенного разрушения дамбы, которая защищает остров от вод Дуная и озера Кугурлуй. Чтобы его спасти, необходимо построить вторую дамбу, но долгое время на это не было денег.

Во второй половине 2018 года на спасение Репиды выделили 3,9 млн грн из необходимых 5 млн 189 тыс. грн, и это позволило начать работу.

В течение двух недель на острове шли подготовительные работы. За это время выкорчевали и вывезли более сотни деревьев, на протяжении 450 метров сняли растительный слой под основанием будущей дамбы, установили колышки в месте оси защитного сооружения, а также обозначили его границы.

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На днях рабочие приступили к отсыпке самой дамбы, ширина которой составит порядка 17-20 метров, а высота – 6,08 м (немногим выше существующей дамбы, высота которой 5,4 м). Уже успели выполнить сопряжение с существующей дамбой вдоль Дуная.

Грунт для отсыпки (порядка 18 тыс. кубометров), согласно проекту, будут брать из существующего защитного сооружения, расположенного в 6 км от стройки.

“Технология ее такова: насыпанный слой поливают водой, затем укатывают. Специалисты утверждают, что если погода позволит, то построить дамбу удастся за два месяца. На выделенные деньги ее получится полностью замкнуть, а при дальнейшем финансировании останется укрепить мокрый откос сооружения“, - отмечается в сообщении.

Как сообщалось 24 октября, мощный ураган смыл один из Гавайских островов.