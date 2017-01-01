Порошенко назвал главную тему встречи с Меркель

Глава государства говорил с немецким канцлером о ситуации на Донбассе и в Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко одной из основных тем переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал конфликт с Российской Федерацией.

Об этом он заявил по результатам встречи в четверг, 1 ноября.

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“Я убежден, что во время этого визита, госпожа канцлер, вы сможете убедиться, как изменилась Украина за эти четыре года“, - сказал он, отметив, что не изменилась только ситуация вокруг Донбасса и Крыма.

Президент также сообщил, что обсудил с канцлером ситуацию на Донбассе и в Крыму, в том числе и в области прав человека.

Кроме того, Порошенко и Меркель осудили проведение “выборов“ в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.

В частности он заявил, что “эти выборы являются никчемными и никогда не будут признаны мировым сообществом“.

В свою очередь, Меркель заявила о безальтернативности минских соглашений.

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“У нас тесное сотрудничество по минскому формату. К сожалению, нет стабильного перемирия. Нам нужно усилить усилия, что касается зон разведения. Мы совместно работаем, чтобы ввести миссию ООН. У нас ничего другого нет, кроме минского процесса. Германия будет на стороне Украины. Украина сама должна определять свой путь“, - отметила Меркель.

Также она заявила, что Германия будут выступать за продление санкций против России.

“Мы также проговорили о том, что санкции связаны с определенным состоянием. Если будет прогресс, тогда мы можем смягчить эти санкции. К сожалению, минские договоренности не соблюдаются, если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени отход назад. Германия также будет выступать за продление этих санкций“, – отметила Меркель.

Кроме того, лидеры стран обсудили ситуацию в акватории Азовского моря и в Керченском проливе.

Как сообщалось, Меркель прибыла в Украину впервые за четыре года. После встречи с Порошенко она проведет переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Напомним, евро “лихорадит“ от сообщения об уходе с поста Меркель.