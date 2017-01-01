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Порошенко прокомментировал российские санкции

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Решение о санкциях не было неожиданным, заявил президент, отметив, что в список попали "достойные люди", а те кто не попали - "очень обижены".
Введение санкций неконструктивно, считает Порошенко
Введение санкций неконструктивно, считает Порошенко
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российское решение о санкциях не было неожиданным.

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“За небольшим исключением это список очень достойных людей… включая моего сына ,включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства. Хочу сказать, что в Украине нахождение в списке как какая-то государственная награда. По крайней мере, это так воспринимается. Очень обижены те, кто в этот список не попали“, - сообщил Порошенко.

Как сообщалось, сегодня Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Премьер-министр Владимир Гройсман, сам Порошенко и принадлежащие ему компании под санкции не попали.

Отметим, что в Кремле объяснили, почему Порошенко не попал в санкционный список.

Также свое попадание под санкции РФ прокомментировали украинские политики.

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Теги: Россия, Украина, Порошенко, санкции, Ответные санкции России
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