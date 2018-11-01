Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Выборы" боевиков не будут иметь никаких правовых последствий - Порошенко

Комментариев: 1
По словам Порошенко, "выборы" в ОРДЛО говорят о неготовности РФ к урегулированию ситуации на Донбассе.
Порошенко также обвинил РФ в подрыве Минского процесса
Порошенко также обвинил РФ в подрыве Минского процесса
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к незаконным “выборам“ в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей и они договорились, что “выборы“ никогда не будут признаны международным сообществом.

Читай также: Порошенко прокомментировал российские санкции

По словам президента, “выборы“ являются ярким свидетельством “неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе“, поскольку действия Москвы противоречат Минским договоренностям.

Порошенко также обвинил РФ в подрыве Минского процесса.

Отметим, что так называемые “выборы“ главарей боевиков назначены на 11 октября.

Ранее, Порошенко назвал одной из основных тем переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал конфликт с Российской Федерацией. 

 Также сообщалось, что в связи с визитом Меркель в Киеве ограничат движение транспорта по центральным улицам.

Поделись:
Теги: Порошенко, Донбасс, боевики, ЛНР, ДНР, РФ, Меркель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
lalikana    01.11.2018, 17:01
Оценка:  0
lalikana
Исправьте название статьи. Букву Н к Е добавьте,а то смешненько
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь