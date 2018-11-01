"Выборы" боевиков не будут иметь никаких правовых последствий - Порошенко
Президент Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к незаконным “выборам“ в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей и они договорились, что “выборы“ никогда не будут признаны международным сообществом.
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По словам президента, “выборы“ являются ярким свидетельством “неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе“, поскольку действия Москвы противоречат Минским договоренностям.
Порошенко также обвинил РФ в подрыве Минского процесса.
Отметим, что так называемые “выборы“ главарей боевиков назначены на 11 октября.
Ранее, Порошенко назвал одной из основных тем переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал конфликт с Российской Федерацией.
Также сообщалось, что в связи с визитом Меркель в Киеве ограничат движение транспорта по центральным улицам.