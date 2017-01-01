Внесли не того в санкции: в РФ перепутали лидера С14 с галеристом

В российский санкционный список против украинских граждан ошибочно включили галериста Евгения Карася.

Власти РФ ошибочно включили в санкционный список против Украины, который был введен 1 ноября, владельца галереи искусств Евгения Карася, вместо лидера националистической организации С14.

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Об этом в Facebook сообщили сами Караси.

“Попал в санкционный список врагов России в очень яркой компании под №119 из 322 самых опасных граждан. Вот, что значит иметь полного тезку-радикала и более доступные данные“, - написал галерист.

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Руководитель С14 с юмором отреагировал на ошибку россиян.

“В списке Ильенко, Коханивский, Аваков и... Евгений Карась. Но не Васильевич. А Валерьевич. Владелец художественной галереи, а не лидер С14... Ядерное православное государство не может разобраться на кого налаживает федеральные санкции“, - написал националист.

Ранее, ряд украинских политиков также прокомментировал наложение санкций в свой адрес.

Некоторые политики с юмором и остроумием ответили РФ, но были и те, которые рассуждали о контрмерах.