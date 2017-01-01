Топ-менеджеры Ахметова и Новинского попали под санкции России

Генеральные директоры СКМ Олег Попов, Смарт-Холдинг Алексей Пертин и Метинвест Юрий Рыженков попали в санкционный список России, пишет Лига.

Согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства, санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

Владельцев СКМ и Смарт-Холдинг Рината Ахметова и Вадима Новинского в списке нет.