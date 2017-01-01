Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Топ-менеджеры Ахметова и Новинского попали под санкции России

Комментариев: 0
Топ-менеджеры Ахметова и Новинского попали под санкции России

Генеральные директоры СКМ Олег Попов, Смарт-Холдинг Алексей Пертин и Метинвест Юрий Рыженков попали в санкционный список России, пишет Лига.

Согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства, санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

Владельцев СКМ и Смарт-Холдинг Рината Ахметова и Вадима Новинского в списке нет.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь