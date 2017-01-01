Батька всех спасет. План Лукашенко для Донбасса

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности и озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины.

После встречи с Петром Порошенко Александр Лукашенко выступил на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности и продолжил там искрить идеями о том, как он принесет мир в Украину.

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Лукашенко заявил, что может взять на себя ответственность за обеспечения мира на востоке Украины и сопровождать выборы на Донбассе.

И как же он собирается это сделать?

Белорусские миротворцы

“Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира на востоке Украины и контроль над российско-украинской границей. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины“, - заявил президент Беларуси.

Причем Лукашенко подчеркнул, что это продуманное решение и не стоит его сразу отвергать.

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При этом президент Беларуси акцентировал внимание на том, что его страна готова ввязаться в конфликт, если будет уверена, что “основные мировые игроки хотят мира, а не разогревать ситуацию и сделать Украину опорной точкой противостояния или противодействия против России и Беларуси“.

По словам Лукашенко, Минские переговоры относительно Донбасса не дают результата уже много лет. Поэтому к переговорам по Донбассу необходимо привлечь все заинтересованные стороны и, если не удастся привлечь США, то успеха не будет.

Также Лукашенко предложил не искать сейчас виновных в войне на Донбассе, а оставить это детям, которые, через тысячу лет, если захотят, разберутся, кто был прав, посмотрев на все через призму истории.

“Беларусь небольшое государство. И мы хотим внести свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов. Что мы, в принципе, уже делаем. Но мы хотим ощущать нашу большую востребованность со стороны больших мировых игроков“, - сказал президент.

Зачем Лукашенко граница?

Белорусский аналитик и политолог Игар Тышкевич считает, что настоящий мотив Лукашенко - подзаработать и установить свой контроль в спорном регионе.

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“То есть главный контрабандист региона (Лукашенко) хочет получить еще кусок границы. Действительно, граница будет под контролем. Мышь не проскочит. Если предварительно не оплатила за «проход»”, - возмущается Тышкевич.

Лукашенко упрекают в том, что такими предложениями он просто “набивает себе цену” на международной арене. А на самом деле к нейтральности Беларуси у Украины есть много вопросов. О чем говорят, например, призывы перенести заседания переговорной группы по Донбассу из Минска в другое место.

Мнение России

В так называемых “ДНР” и “ЛНР” должны самостоятельно сформулировать свое отношение к инициативе Лукашенко сопроводить проведение выборов в регионе и взять под контроль российско-украинскую границу на этот период, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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“У территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые в первую очередь должны сами определить тот режим контроля, который они бы посчитали уместным и возможным. Это решение руководства этих двух республик“, - сказал представитель Кремля.

Песков заявил, что этот вопрос Лукашенко с Путиным не обсуждал.

Пресс-секретарь также не стал говорить, согласилась бы Россия на предложение Белоруссии. “Я не могу вам сказать, я не знаю точной модальности этого, я не знаю отношения Донбасса к этой инициативе. Как я могу сформулировать какую-то позицию Российской Федерации?“ - сказал Песков.

Другие предложения

На конференции в Мюнхене кроме предложение Лукашенко звучали и другие инициативы для урегулирования конфликта на Донбассе.

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Народный депутат Украины Сергей Тарута в интервью Радио Свобода заявил, что для разрешения ситуации на Донбассе нужно создать дополнительный переговорный формат в Вене с представителями, имеющими специальный статус от руководителей своих стран.

На переговорах в Минске - кроме гуманитарных и некоторых экономических вопросов - ничего не решается, говорит нардеп.

“Политическая подгруппа не работает. Мандат у тех, кто сегодня находится в политической подгруппе, недостаточен для того, чтобы решать вопросы. Их решать надо не с представителями боевиков, поскольку они все ставленники России. Нужно непосредственно с Россией. И не только в формате спецпредставителя Америки и России, а нужно расширить: пригласить спецпредставителя из Украины, Франции, Германии, присоединить Европейский союз. И тогда вести переговоры на постоянной основе под эгидой ОБСЕ в Вене”, - сказал Тарута.