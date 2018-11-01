Кучма благословил идею Вакарчука и Зеленского баллотироваться в президенты

Кучма отметил, что «хорошо и близко» знаком с обоими.

Кучма считает, что воплощать свои планы им будет не с кем. EPA/UPG

Второй президент Украины Леонид Кучма одобрил возможное участие в президентских выборах музыканта, общественного деятеля Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы студентов Национального аэрокосмического университета “ХАИ“ в Харькове в четверг, передает Интерфакс-Украина.

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“Я считаю положительным фактом, что они попытаются чуть-чуть разбавить тот бомонд - не знаю, сколько там десятков кандидатов будет. Пускай тренируются“, - отметил Кучма.

Он рассказал, что хорошо и близко знаком с обоими. Он также положительно оценил размышления о будущем Украины, высказанные Вакарчуком в одном из недавних материалов.

“Я, кстати, почитал его рассуждения о будущем страны. Я вам скажу, мне они очень-очень понравились. Глубокие, философские рассуждения о завтрашнем дне Украины“, - говорит Кучма.

В то же время второй президент отметил следующее:

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“У меня только есть вопросы и к одному и ко второму. А с кем они это будут делать? Вот вопрос. Да, сам по себе каждый из них личность. Но кто у тебя за спиной? Кто тебя будет поддерживать?“.

Напомним, музыкант на лекции в Харькове сообщил, что должность президента его не интересует.

Также, ранее сообщали, что Вакарчук и Садовый обсуждают между собой два сценария совместного похода на президентские выборы.