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Кучма благословил идею Вакарчука и Зеленского баллотироваться в президенты

Комментариев: 1
Кучма отметил, что «хорошо и близко» знаком с обоими.
Кучма считает, что воплощать свои планы им будет не с кем.
Кучма считает, что воплощать свои планы им будет не с кем.
EPA/UPG

Второй президент Украины Леонид Кучма одобрил возможное участие в президентских выборах музыканта, общественного деятеля Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы студентов Национального аэрокосмического университета “ХАИ“ в Харькове в четверг, передает Интерфакс-Украина.

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“Я считаю положительным фактом, что они попытаются чуть-чуть разбавить тот бомонд - не знаю, сколько там десятков кандидатов будет. Пускай тренируются“, - отметил Кучма.

 Он рассказал, что хорошо и близко знаком с обоими. Он также положительно оценил размышления о будущем Украины, высказанные Вакарчуком в одном из недавних материалов.

“Я, кстати, почитал его рассуждения о будущем страны. Я вам скажу, мне они очень-очень понравились. Глубокие, философские рассуждения о завтрашнем дне Украины“, - говорит Кучма.

В то же время второй президент отметил следующее:

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“У меня только есть вопросы и к одному и ко второму. А с кем они это будут делать? Вот вопрос. Да, сам по себе каждый из них личность. Но кто у тебя за спиной? Кто тебя будет поддерживать?“.

Напомним, музыкант на лекции в Харькове сообщил, что должность президента его не интересует.

Также, ранее сообщали, что Вакарчук и Садовый обсуждают между собой два сценария совместного похода на президентские выборы.

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Теги: Вакарчук, Зеленский, Кучма, выборы, кандидаты
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Комментариев (1)
cjkbnth    01.11.2018, 18:08
Оценка:  0
cjkbnth
Ну точно не ФСБ (КГБ) и представитель витя-стукацек (медведчук).
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