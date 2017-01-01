Украина и Германия совместно работают над миссией ООН для Донбасса - Меркель

Меркель выразила обеспокоенность отсутствием стабильного перемирия на Донбассе, несмотря на усилия в Минске.

Канцлер Германии Ангела Меркель в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко заявила, что Украина и Германия совместно работают над созданием миротворческой миссии для Донбасса.

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Как передает УНИАН, Меркель подчеркнула необходимость создания миротворческой миссии для достижения мира на востоке Украины.

“Со времени революции Достоинства немецко-украинские отношения усилились. Германия является одним из ближайших партнеров Украины, и мы выступаем за территориальную целостность и самоопределение Украиной собственного будущего“, - сказала канцлер.

Меркель выразила обеспокоенность отсутствием стабильного перемирия на востоке Украины, несмотря на усилия в рамках Минского переговорного формата.

Напомним, 31 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Европа не будет делать из Украины площадку для противоборства России, то он готов взять на себя ответственность за мир на востоке Украины и будет сопровождать “выборы на Донбассе“.

Ранее, в МинВОТ сообщили, что миротворческую миссию ООН на Донбассе следует развернуть по “хорватской модели“, где размещаемый контингент будет состоять из 25-50 тысяч человек из 30 стран мира, а также членов международной переходной администрации.