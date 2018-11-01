Меркель высказалась по новым тарифам на газ в Украине

Канцлер ФРГ призвала украинских политиков не обнадеживать население возможностью получать энергоносители бесплатно через механизм субсидий.

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась относительно новых тарифов и цен на газ в Украине. Об этом она сказала в ходе встречи с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием и лидерами парламентских фракций в четверг, 1 ноября, сообщает РБК-Украина.

"Моя просьба - то, что касается цен на энергоносители - вопрос довольно контроверсионный, спорный. Даже если есть разные мнения относительно цен на энергоносители, не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", - отметила Меркель.

По ее мнению, Украине нужно отходить от общих субсидий и предоставлять индивидуальные субсидии.

"Это - центральный вопрос. Мы в Германии всегда шли по пути, который был тяжелым - отходить от общих субсидий и предоставлять индивидуальные субсидии. Если все получат субсидии, даже те, кто может оплатить энергоносители, об успехе говорить нельзя. Мы видим, что путь тяжелый. Но нужно учитывать реальность", - подчеркнула канцлер ФРГ.

Напомним, в Украине с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. Соответствующее решение принял Кабмин 19 октября.

Данное повышение действует только до окончания отопительного сезона. После этого тарифы на газ повысят еще минимум дважды.

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