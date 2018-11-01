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Меркель высказалась по новым тарифам на газ в Украине

Комментариев: 3
Канцлер ФРГ призвала украинских политиков не обнадеживать население возможностью получать энергоносители бесплатно через механизм субсидий.
Ангела Меркель счатает, что в Украине нужно ввести индивидуальные субсидии
Ангела Меркель счатает, что в Украине нужно ввести индивидуальные субсидии
AP

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась относительно новых тарифов и цен на газ в Украине. Об этом она сказала в ходе встречи с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием и лидерами парламентских фракций в четверг, 1 ноября, сообщает РБК-Украина.

"Моя просьба - то, что касается цен на энергоносители - вопрос довольно контроверсионный, спорный. Даже если есть разные мнения относительно цен на энергоносители, не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", - отметила Меркель.

По ее мнению, Украине нужно отходить от общих субсидий и предоставлять индивидуальные субсидии.

"Это - центральный вопрос. Мы в Германии всегда шли по пути, который был тяжелым - отходить от общих субсидий и предоставлять индивидуальные субсидии. Если все получат субсидии, даже те, кто может оплатить энергоносители, об успехе говорить нельзя. Мы видим, что путь тяжелый. Но нужно учитывать реальность", - подчеркнула канцлер ФРГ.

Напомним, в Украине с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. Соответствующее решение принял Кабмин 19 октября.

Данное повышение действует только до окончания отопительного сезона. После этого тарифы на газ повысят еще минимум дважды.

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, повышение цен, Германия, цена, цены, Меркель, тарифы, субсидии, субсидия, Ангела Меркель, цена на газ, повышение тарифов, тарифы на газ, канцлер Германии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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GreenPeace!    01.11.2018, 19:21
Оценка:  0
GreenPeace!
Народ нищий стал.Ппц.Скоро субсидии дадут только пенсионерам с минимальной пенсией,которые прописаны одни в квартире.
shurag    01.11.2018, 18:55
Оценка:  0
shurag
вона не поцікавилася, мабуть , доходами народу, а от промовити свою думку встигла, гадаючи що її промова облегшить життя, мабуть у єє країні середній дохід складає 120 евро??
Aritos    01.11.2018, 19:12
Оценка:  +2
Aritos
Она знает намного больше, чем ты думаешь. Её посыл довольно простой - не надо спекулировать на этой теме и обещать всё за бесплатно, как это делают некоторые политики. На фоне популизма в следующем году придут многие, но ничего не сделают. Так как там надо работать надо, а не языком работать.
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