Меркель назвала самые необходимые Украине реформы

Отдельно канцлер подчеркнула важность реформы цен на энергоносители в рамках сотрудничества с МВФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 1 ноября, во время общения со студентами в Киеве, назвала три самых необходимых для Украины реформы, передает Европейская правда.

Во-первых, по мнению Меркель, важно ввести эффективный механизм борьбы с коррупцией. "Это одна из самых сложных проблем, которая не решается за один день", - отметила Меркель.

Во-вторых, канцлер ФРГ считает важным наладить эффективную систему децентрализации.

"Не все в Украине может решаться из Киева. Украина - большая страна. Нужно дать ответственность мэрам, например, собирать налоги. Чтобы на местах не говорили, что если в Киеве плохо работают, то у нас нет ответственности", - пояснила она.

Также важным она считает создание государственной основы для приватизации. "Конечно, приватизация - не панацея... Но все же нужно больше приватизировать", - отметила она.

Отдельно Меркель подчеркнула важность реформы цен на энергоносители в рамках сотрудничества Украины с МВФ.

"Украина за последние годы достигла многого. Раньше она была зависима от России, а теперь развернулась в другую сторону и переориентировалась на иных партнеров. Это достижение, которое нельзя недооценивать", - резюмировала канцлер Германии.

Отметим, в ходе визита в Киев Меркель высказалась по поводу новых цен на газ в Украине, "достаточно высоких" требованиях МВФ к Киеву, а также поделилась своим "менее критичным" отношением к Северному потоку-2.

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