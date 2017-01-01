В Харькове на взятке в 80 тысяч гривен задержали налоговика

Операция по документированию противоправной деятельности главного государственного инспектора продолжалась в течение месяца.

В Харькове силовики задержали во время получения взятки инспектора Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС). Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина задержана при получении очередной части взятки в размере 80 тысяч гривен.

"До этого она получала деньги еще два раза. Общая сумма неправомерного вознаграждения должна была составить 200 тысяч гривен", – сообщили в ведомстве.

Операция по документированию противоправной деятельности главного государственного инспектора продолжалась в течение месяца.

В свою очередь в пресс-центре СБУ заявили, что женщину задержали при получении 100 тысяч гривен.

"Старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем регионального управления ГФС требовала от руководителя местного коммерческого предприятия 200 тысяч гривен. Чиновница за эту сумму обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные правонарушения и не начислить в полном объеме штрафные санкции", – уточнили силовики.

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