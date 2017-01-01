В Днепре спецназ задержал подозреваемых в грабежах и угонах
В центре Днепра силовики задержали подозреваемых в ограблениях и угонах авто. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает Днепр.24.com.ua.
Отмечается, что задержания проходили сразу на нескольких улицах - на Южной и на Липинского.
По словам очевидцев, на Южной улице несколько автомобилей в один момент перегородили дорогу BMW, в салоне которого находились подозреваемые.
После этого автомобиль взяли штурмом, а на подозреваемых надели наручники. По похожей схеме сотрудники правоохранительных органов действовали и на улице Вячеслава Липинского.
Cмотрите фотогалерею: В Днепре спецназ задержал подозреваемых в грабежах и угонах
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