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В Днепре спецназ задержал подозреваемых в грабежах и угонах

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Аресты проходили одновременно на двух улицах. Несколько автомобилей внезапно перегородили дорогу автомобилям с подозреваемыми.
Силовики брали заблокированные авто штурмом
Силовики брали заблокированные авто штурмом
dnepr24.com.ua

В центре Днепра силовики задержали подозреваемых в ограблениях и угонах авто. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает Днепр.24.com.ua.

Отмечается, что задержания проходили сразу на нескольких улицах - на Южной и на Липинского.

По словам очевидцев, на Южной улице несколько автомобилей в один момент перегородили дорогу BMW, в салоне которого находились подозреваемые.

После этого автомобиль взяли штурмом, а на подозреваемых надели наручники. По похожей схеме сотрудники правоохранительных органов действовали и на улице Вячеслава Липинского.

 

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Напомним, сегодня в Киеве задержали подозреваемого в убийстве польки.

 

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Теги: автомобили, ограбление, кража, Днепр, угон, задержание
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Источник: korrespondent.net

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