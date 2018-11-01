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Во Львове открыли второй памятник ЗУНР в 450 м от первого

Комментариев: 1
Два разных памятника ЗУНР в одном районе появились из-за противостояния областной и городской власти.
Во Львове появился еще один памятник ЗУНР
Во Львове появился еще один памятник ЗУНР
gp.gov.ua

Сразу два памятника Западно-Украинской Народной Республике появились во Львове. В четверг, 2 ноября, прошло открытие памятника, установленного областной властью на углу улицы Огиенко и Ноябрьского Чина, сообщает ЛБ.ua.

А на прошлой неделе мэрия Львова установила свой памятник в виде льва с герба ЗУНР на площади по улице Городоцкого, 40.

Два разных памятника появились из-за противостояния между областной и городской властью. Расстояние между обоими памятниками - около 450 метров. Оба монумента появились в рамках празднования столетия провозглашения ЗУНР.

На открытии памятника, установленного областной властью присутствовали, в частности, первый вице-премьер Степан Кубив, генпрокурор Юрий Луценко, глава обладминистрации Олег Синютка.

Конфликт между городской и областной властью связан с мусорным кризисом 2016-2017 годов, когда у Львова были проблемы с вывозом мусора в связи с закрытием городской свалки. Летом 2017 года горсовет вынужден был передать эти обязанности с доплатой Львовской ОГА. Мэр Львова Садовый согласился передать функцию по вывозу мусора областной администрации, но назвал это ультиматумом со стороны центральной власти.

 

Ранее в Черниговской области поставили памятник козлу. А в Харькове установили фигуру женщины, продающей семечки. 

 

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Теги: конфликт, памятники и монументы, Львов, Львовская область, памятник, Андрей Садовый
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаюРацию    01.11.2018, 21:11
Оценка:  +2
МаюРацию
Тут главное не перепутать,ДНР и ЛНР это сепары,а ЗУНР это патриоты
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