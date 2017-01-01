Всего было задержано три человека. Правоохранители изъяли у подозреваемых пистолет и гранату.

В Киевской области в четверг, 1 ноября, полиция задержала троих подозреваемых в подготовке покушения на лидера националистической организации С14 Сергея Мазура и ранении его отца. Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Сегодня в ходе проведения специальных розыскных мероприятий полицейскими Киевской области были задержаны три лица, которые обоснованно подозреваются в покушении на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец", - написал Аброськин.

Он поблагодарил полицию и прокуратуру области за проведенную операцию.

Судя по фото с задержания, у подозреваемых изъяты пистолет и граната.

Cмотрите фотогалерею: Полиция задержала подозреваемых в покушении на лидера С14 Мазура

Напомним, 10 октября в квартиру координатора С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство. В результате получил ранения отец активиста. Позже возле здания МВД в Киеве прошла акция протеста активистов С14, которые требовали надлежащего расследования дела Мазура.

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