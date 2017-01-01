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В Одесском биопарке родился детеныш жирафа

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Это уникальный случай не только для Одессы, но и для всего юга Украины: в неволе жирафам очень трудно оплодотворить и выносить детеныша.

В Одесском биопарке у пары жирафов родился детеныш. Специалисты отмечают, что это очень редкое явление для юга Украины. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Детенышу жирафа всего два дня, но по росту и весу он уже почти как человек. Сотрудники биопарка говорят, что он очень любопытный.

Чтобы животным было спокойнее, в их вольере включают музыку. Считается, что жирафам крайне непросто зачать и выносить детеныша в неволе.

В зоопарке США показали новорожденного жирафа

Ранее в английском сафари-парке родился детеныш чрезвычайно редкого жирафа Ротшильда.

 

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Теги: животные, Жираф, Одесса, животное, видео, детеныш, зоопарк животные, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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