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В Мариуполе арестовали тонны продукции из "ЛНР"

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Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал арест продукции Алчевского комбината ответом на санкции России.
Продукцию перевозило судно под флагом Либерии из российского порта в Бельгию
Продукцию перевозило судно под флагом Либерии из российского порта в Бельгию
facebook.com/LlutsenkoYuri

В порту Мариуполя Донецкой области арестовали более трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, который был принудительно "национализирован" сепаратистами "ЛНР". Об этом в четверг, 1 ноября, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что продукция захваченного Алчевского меткомбината перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию.

По словам Луценко, лица, причастные к перевозке данной продукции, будут привлечены к уголовной ответственности "за финансирование терроризма".

Генпрокурор назвал арест продукции Алчевского меткомбината "нашим ответом санкциям", которые ввела Россия против украинцев.

 

 

Напомним, сегодня Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Под них, в частности, попала треть состава Рады.

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Теги: Россия, Луценко, судно, фото, арест, Мариуполь, Юрий Луценко, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    01.11.2018, 22:28
Оценка:  +2
Letohradek
Отличная новость!
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