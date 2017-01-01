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ЦИК перенесла местные выборы на Донбассе

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Донецкая ОГА предложила отложить проведение выборов до стабилизации ситуации в регионе.
ЦИК перенесла выборы в двух ОТГ в Донецкой области из-за угрозы терактов
ЦИК перенесла выборы в двух ОТГ в Донецкой области из-за угрозы терактов
Корреспондент

Центральная избирательная комиссия своим решением в четверг, 1 ноября, отложила выборы в двух объединенных территориальных общинах Донецкой области из-за угрозы терактов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ведомстве пояснили, что 18 октября получили письмо от Донецкой областной госадминистрации о невозможности обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежания террористической угрозы во время проведения первых местных выборов в двух территориальных общинах. Речь идет о Криворожской сельской объединенной территориальной общине и дополнительных местных выборах в Шаховской сельской объединенной территориальной общине Добропольского района Донецкой области.

В связи с этим ОГА просила "до стабилизации ситуации" отсрочить выборы, запланированные на 23 декабря. "Рассмотрев указанное письмо и другие документы, комиссия констатировала достаточность оснований для установления невозможности обеспечить подготовку и проведение вышеупомянутых местных выборов", - отметили в ЦИК.

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Теги: Выборы, ЦИК, Донецкая область, угрозы, теракты
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Источник: korrespondent.net

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