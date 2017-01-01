На Волыни задержали грабителей, выдававших себя за полицейских

Двое жителей Черкасской области пытались украсть 20 тысяч долларов из автомобиля.

В Волынской области задержали банду, выдававшую себя за полицейских facebook.com/ProsecutorVolynRegion

В Волынской области задержали грабителей, которые выдавали себя за правоохранителей, используя форменную одежду сотрудников патрульной полиции.

Как оказалось, двое жителей Черкасской области попались в руки полиции "на горячем" – в момент разбойного нападения на автомобиль, откуда бандиты планировали "унести" 20 тысяч долларов. У псевдокопов было при себе оружие.

"Сейчас нападавшие задержаны. Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении разбоя, по предварительному сговору группой лиц и направленного на завладение имуществом в крупных размерах, и самовольного присвоения властных полномочий с использованием форменной одежды сотрудника полиции и избрании им меры пресечения", – сообщают в прокуратуре.

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