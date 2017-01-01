В Украину едет министр энергетики США - СМИ
Министр энергетики США Рик Перри посетит Украину и Польшу на следующей неделе. Об этом сообщило в четверг, 1 ноября, агентство Reuters.
По его данным, министр в ходе своей поездки встретится с должностными лицами, занимающимися вопросами экспорта угля и сжиженного природного газа, ядерной энергетики и кибербезопасности.
Агентство добавляет, что Перри также посетит Венгрию и Чехию.
Ранее в Киев прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. В ходе визита Меркель высказалась по поводу новых цен на газ в Украине, "достаточно высоких" требованиях МВФ к Киеву, а также поделилась своим "менее критичным" отношением к Северному потоку-2.
Заговорила по-украински. Итоги визита Меркель
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