В Украину едет министр энергетики США - СМИ

Рик Перри посетит Украину и Польшу на следующей неделе. Также он приедет в Венгрию и Чехию.

Министр энергетики США Рик Перри посетит Украину и Польшу на следующей неделе. Об этом сообщило в четверг, 1 ноября, агентство Reuters.

По его данным, министр в ходе своей поездки встретится с должностными лицами, занимающимися вопросами экспорта угля и сжиженного природного газа, ядерной энергетики и кибербезопасности.

Агентство добавляет, что Перри также посетит Венгрию и Чехию.

Ранее в Киев прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. В ходе визита Меркель высказалась по поводу новых цен на газ в Украине, "достаточно высоких" требованиях МВФ к Киеву, а также поделилась своим "менее критичным" отношением к Северному потоку-2.

Заговорила по-украински. Итоги визита Меркель

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet