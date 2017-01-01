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В Украину едет министр энергетики США - СМИ

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Рик Перри посетит Украину и Польшу на следующей неделе. Также он приедет в Венгрию и Чехию.
Министр энергетики США посетит Украину
Министр энергетики США посетит Украину

Министр энергетики США Рик Перри посетит Украину и Польшу на следующей неделе. Об этом сообщило в четверг, 1 ноября, агентство Reuters.

По его данным, министр в ходе своей поездки встретится с должностными лицами, занимающимися вопросами экспорта угля и сжиженного природного газа, ядерной энергетики и кибербезопасности.

Агентство добавляет, что Перри также посетит Венгрию и Чехию.

Ранее в Киев прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. В ходе визита Меркель высказалась по поводу новых цен на газ в Украине, "достаточно высоких" требованиях МВФ к Киеву, а также поделилась своим "менее критичным" отношением к Северному потоку-2.

Заговорила по-украински. Итоги визита Меркель

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Теги: США, энергетика, визит, министр
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Источник: korrespondent.net

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