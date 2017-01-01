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В Ровенской области горел тепловоз

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Возгорание произошло на станции Моквин в Костопольском районе. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Под Ровно горел дизельный локомотив
Под Ровно горел дизельный локомотив
ГСЧС

В Ровенской области в четверг, 1 ноября, горел дизельный локомотив пассажирского поезда сообщением Удрицк - Сарны - Здолбунов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. 

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 13:25. На место вызова направили три отделения спасателей.

В 13:45 пожар был локализован, а в 14:30 полностью ликвидирован. К ликвидации были привлечены три единицы спецтехники ГСЧС и 16 человек личного состава спасателей.

Жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются.

Ранее в Ровно горел дизельный тепловоз.

Также сообщалось, что в Кировоградской области на железнодорожной станции произошел пожар в дизельном тепловозе.

 

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Теги: Поезд, пожар, пожарные, Локомотив, Ровенская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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