Сутки в ООС: один боец ВСУ погиб, двое ранены

Сепаратисты один раз применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

За минувшие сутки сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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За прошедшие сутки противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Чермалыка.

“С начала текущих суток противник три раза обстрелял наши позиции - вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет“, - добавили в штабе.

Напомним, за сутки 31 октября сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщалось 27 октября, Матиос подсчитал небоевые потери на Донбассе.