Сутки в ООС: один боец ВСУ погиб, двое ранены
За минувшие сутки сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.
Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
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За прошедшие сутки противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.
Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Чермалыка.
“С начала текущих суток противник три раза обстрелял наши позиции - вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет“, - добавили в штабе.
Напомним, за сутки 31 октября сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое военнослужащих получили ранения.
Как сообщалось 27 октября, Матиос подсчитал небоевые потери на Донбассе.