Пенсии военных существенно повысят с 1 января

Новым главой Пенсионного фонда назначен Евгений Капинус.

Первого ноября премьер-министр Владимир Гройсман поручил новому руководителю Пенсионного фонда Украины Евгению Капинусу обеспечить повышение пенсий военнослужащим с 1 января 2019 и осуществить автоматический перерасчет пенсий другим категориям пенсионеров с 1 марта 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Капинуса с новой должностью, на которую тот был назначен 31 октября, и призвал в ближайшее время провести проверку ПФУ и обеспечить стабильную работу пенсионной системы.

“Две важнейших задачи: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый перерасчет и повышение пенсий всем остальным категориям пенсионеров“, – заявил глава Кабмина.

Также председатель правительства добавил, что стратегической для ПФ остается задача по детенизации заработных плат.

Напомним, в марте 2019 проведут осовременивание пенсий по формуле: 50 процентов роста уровня инфляции и 50 процентов роста средних зарплат по 2018.

Ранее Верховный суд Украины обязал Пенсионный Фонд Украины рассчитаться с пенсионерами, которые имеют статус внутренних переселенцев. Сейчас в Украине на учете находится около 1,5 миллиона переселенцев.

Как сообщалось 19 июня, участники ООС будут иметь те же льготы, что и участники АТО.