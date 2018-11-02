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Резня в Батурине: В Украине 2 ноября объявлено Днем памяти

Комментариев: 5
Со дня батуринской трагедии прошло 310 лет, это была кровавая рассправа Московии с вольнолюбивым украинским народом.
2 ноября 1708 года были вырезаны все жители Батурина, независимо от возраста и пола
2 ноября 1708 года были вырезаны все жители Батурина, независимо от возраста и пола
blog.poltava.to

Согласно постановлению Верховной Рады Памятные даты и юбилеи 2018 по инициативе Украинского института национальной памяти в перечень Дней памяти, которые отмечаются на государственном уровне, внесена Батуринская трагедия. 2 ноября 2018 года сполнилось 310 лет со дня того ужасного события. 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

“Глубокая осень 1708 года. Московский царь ведет бои со шведским королем и приказывает украинскому гетману Мазепе прислать свои войска на подмогу. Мазепа отказывается. Зато становится на сторону короля Швеции Карла XII. Ослепленный местью Петр отдает приказ генералу Меншикову во что бы то ни стало захватить гетманскую столицу Батурин и уничтожить ее“, - сообщается в сюжете.

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В конце октября 1708 гетман отправил стародубскому полковнику Скоропадскому грамоту с изложением причин, побудивших его к заключению украинско-шведского союза с Карлом XII: “Москва уже давно имеет всевозможные намерения против нас, - писал Иван Мазепа, - а в последнее время начала отбирать украинские города, выгонять из них ограбленных и доведенных до нищеты жителей и заселять своими войсками. Я имел от приятелей тайное предостережение, и сам ясно вижу, что враг хочет нас - гетмана, всю старшину, полковников и все военное начальство - прибрать к рукам в свою тиранскую неволю, искоренить имя запорожское и обратить всех в драгуны и солдаты, а весь украинский народ подвергнуть вечному рабству. Я узнал об этом и понял, что Москва вступилась за нас не ради того, чтобы нас защитить от шведов, а чтобы огнем, грабежом и убийством истреблять нас. И вот, с согласия всей старшины, мы решились отдаться в протекцию шведского короля в надежде, что он защитит нас от московского тиранского ига и вернет нам права нашей вольности... “.

2 ноября 1708 московские войска коварно ворвались в Батурин с тыла.  25000 московских военных штурмовали крепость Батурин. Город держал натиск и, возможно, уцелел бы, если бы предатель не показал врагу тайный ход внутрь крепости.

В ходе карательных действий московских войск по захвату и уничтожению гетманской столицы Батурина и его жителей были вырезаны все жители города, независимо от возраста и пола.

От рук московских карателей погибло от 11 до 15 000 батуринцев, уточняет пресс-центр Полтавского областного общества Просвіта. Сам город был разграблен, в том числе и православные храмы, а затем, по приказу Меншикова, был сожжен, а церкви уничтожены.

Так царь Петр Первый хотел отомстить гетману Мазепе за измену.

По свидетельству шведского историка Фрикселя, генерал Меншиков приказал распять трупы казаков на плотах и пустить их по реке Сейм. Так московский генерал хотел запугать все население Гетманщины.

О страшной расправе писали даже французские газеты. Батуринскую трагедии зарубежные издания описали как “Страшная резня“, “Вся Украина в крови“, “Женщины и дети на острие сабли“.

Как сообщалось, 5 сентября в Украине также был День траура: вспоминали жертв террора большевиков.

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Теги: Батурин, козачество, резня, бойня, Московияя, Россия, империя
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Комментариев (7)
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Goga19041984    02.11.2018, 09:37
Оценка:  +2
Goga19041984
все это хорошо и "патриотично" в сегодняшних реалиях дабы дальше вражду усилить внутри нашей родины... но правда в том что Мазепа был лучшим другом Петра 1 много лет, а мотом взял и предал его тихонько за спиной и отдал Украины шведам...за что и получил в единственном экземпляре "Орден Иуды".
Goga19041984    02.11.2018, 09:41
Оценка:  +2
Goga19041984
+ ко всему Мазепа получил анафему за предательство (присягал на Библии) и совратил свою крестницу Матрону, а это вобще свое духовное дитя уничижить, страшный грех.
Peyot    02.11.2018, 09:47
Оценка:  -1
Peyot
что не день то новая байка кремлевской пропаганды?))) в нутри какой вашей родины? ваш совок здох и ваша рфия тудаже пойдет если не перестане нападать и окупировать соседей!
Женек    02.11.2018, 09:36
Оценка:  +1
Женек
))хаха а почему только 310 лет , а не 1000 лет , ведь нация ykров самая древняя на планете )))
Peyot    02.11.2018, 09:45
Оценка:  -2
Peyot
ну придуманная вашими пропагандистами нация укров о кторой слышали только в эрефии можеи самая. А вот термин росия появисля в 1721г. придумал ее петр1 что бы украсть историю Руси-Украины и что бы его перестали в европе считать потомком орды кем вы и есть на самом деле!
Peyot    02.11.2018, 09:32
Оценка:  -3
Peyot
Всю историю Украины у нас был один главный враг росия и кучка врагов поменьше...
мармизасвiдомого    02.11.2018, 09:55
Оценка:  0
мармизасвiдомого
ты всегда будешь главным врагом Украины.
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