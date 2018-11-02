Резня в Батурине: В Украине 2 ноября объявлено Днем памяти

Со дня батуринской трагедии прошло 310 лет, это была кровавая рассправа Московии с вольнолюбивым украинским народом.

2 ноября 1708 года были вырезаны все жители Батурина, независимо от возраста и пола blog.poltava.to

Согласно постановлению Верховной Рады Памятные даты и юбилеи 2018 по инициативе Украинского института национальной памяти в перечень Дней памяти, которые отмечаются на государственном уровне, внесена Батуринская трагедия. 2 ноября 2018 года сполнилось 310 лет со дня того ужасного события.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

“Глубокая осень 1708 года. Московский царь ведет бои со шведским королем и приказывает украинскому гетману Мазепе прислать свои войска на подмогу. Мазепа отказывается. Зато становится на сторону короля Швеции Карла XII. Ослепленный местью Петр отдает приказ генералу Меншикову во что бы то ни стало захватить гетманскую столицу Батурин и уничтожить ее“, - сообщается в сюжете.

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В конце октября 1708 гетман отправил стародубскому полковнику Скоропадскому грамоту с изложением причин, побудивших его к заключению украинско-шведского союза с Карлом XII: “Москва уже давно имеет всевозможные намерения против нас, - писал Иван Мазепа, - а в последнее время начала отбирать украинские города, выгонять из них ограбленных и доведенных до нищеты жителей и заселять своими войсками. Я имел от приятелей тайное предостережение, и сам ясно вижу, что враг хочет нас - гетмана, всю старшину, полковников и все военное начальство - прибрать к рукам в свою тиранскую неволю, искоренить имя запорожское и обратить всех в драгуны и солдаты, а весь украинский народ подвергнуть вечному рабству. Я узнал об этом и понял, что Москва вступилась за нас не ради того, чтобы нас защитить от шведов, а чтобы огнем, грабежом и убийством истреблять нас. И вот, с согласия всей старшины, мы решились отдаться в протекцию шведского короля в надежде, что он защитит нас от московского тиранского ига и вернет нам права нашей вольности... “.

2 ноября 1708 московские войска коварно ворвались в Батурин с тыла. 25000 московских военных штурмовали крепость Батурин. Город держал натиск и, возможно, уцелел бы, если бы предатель не показал врагу тайный ход внутрь крепости.

В ходе карательных действий московских войск по захвату и уничтожению гетманской столицы Батурина и его жителей были вырезаны все жители города, независимо от возраста и пола.

От рук московских карателей погибло от 11 до 15 000 батуринцев, уточняет пресс-центр Полтавского областного общества Просвіта. Сам город был разграблен, в том числе и православные храмы, а затем, по приказу Меншикова, был сожжен, а церкви уничтожены.

Так царь Петр Первый хотел отомстить гетману Мазепе за измену.

По свидетельству шведского историка Фрикселя, генерал Меншиков приказал распять трупы казаков на плотах и пустить их по реке Сейм. Так московский генерал хотел запугать все население Гетманщины.

О страшной расправе писали даже французские газеты. Батуринскую трагедии зарубежные издания описали как “Страшная резня“, “Вся Украина в крови“, “Женщины и дети на острие сабли“.

Как сообщалось, 5 сентября в Украине также был День траура: вспоминали жертв террора большевиков.