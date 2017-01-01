Из украинских аэропортов запустили 22 новых рейса
Из аэропортов Украины стартовали новые рейсы. Из них больше всего рейсов будет осуществлять лоукостер Ryanair - 12 из Киева и 5 со Львова.
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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в Facebook
“Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу. Теперь мы расширяем возможности путешествий для украинцев по конкурентоспособным ценам. Безвизовые действует, а Европа становится все ближе и доступнее“, - написал Порошенко.
Также, президент сообщил, что новые рейсы откроют авиакомпании Wizz Air, Tarom та Atlasglobal.
Напомним, ранее сообщалось, что с 28 октября по 31 октября из украинских аэропортов будет выполнено 22 новых рейса. Наибольшую долю составят рейсы лоукостера Ryanair.