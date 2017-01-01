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Из украинских аэропортов запустили 22 новых рейса

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Президент заявил, что Украина расширяет возможности для путешествий нашим гражданам.
Наибольшую долю составляют рейсы ирландского лоукоста Ryanair
Наибольшую долю составляют рейсы ирландского лоукоста Ryanair
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Из аэропортов Украины стартовали новые рейсы. Из них больше всего рейсов будет осуществлять лоукостер Ryanair - 12 из Киева и 5 со Львова.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в Facebook

“Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу. Теперь мы расширяем возможности путешествий для украинцев по конкурентоспособным ценам. Безвизовые действует, а Европа становится все ближе и доступнее“, - написал Порошенко.

Европа становится все ближе и доступнее - Порошенко
Европа становится все ближе и доступнее - Порошенко
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Также, президент сообщил, что новые рейсы откроют авиакомпании Wizz Air, Tarom та Atlasglobal.

Напомним, ранее сообщалось, что с 28 октября по 31 октября из украинских аэропортов будет выполнено 22 новых рейса. Наибольшую долю составят рейсы лоукостера Ryanair.

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Теги: Лоукостер, Украина, безвиз, рейсы, аэропорт
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