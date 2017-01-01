Из украинских аэропортов запустили 22 новых рейса

Президент заявил, что Украина расширяет возможности для путешествий нашим гражданам.

Из аэропортов Украины стартовали новые рейсы. Из них больше всего рейсов будет осуществлять лоукостер Ryanair - 12 из Киева и 5 со Львова.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в Facebook

“Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу. Теперь мы расширяем возможности путешествий для украинцев по конкурентоспособным ценам. Безвизовые действует, а Европа становится все ближе и доступнее“, - написал Порошенко.

Европа становится все ближе и доступнее - Порошенко Facebook

Также, президент сообщил, что новые рейсы откроют авиакомпании Wizz Air, Tarom та Atlasglobal.

Напомним, ранее сообщалось, что с 28 октября по 31 октября из украинских аэропортов будет выполнено 22 новых рейса. Наибольшую долю составят рейсы лоукостера Ryanair.