Безответная любовь: В Киеве от взрыва гранаты погиб парень

Погибшему молодому человеку было 24 года.

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Возле жилой многоэтажки на Харьковском шоссе в Днепровском районе Киева 24-летний парень погиб в результате вазрыва гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

“Столичные полицейские выясняют обстоятельства гибели 24-летнего юноши По предварительной информации, парень подорвался на гранате. Следователи начали уголовное производство“, - говорится в сообщении.

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В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение местного жителя о том, что на улице у его машины лежит человек. По указанному адресу немедленно выехали экипаж патрульных, следственно-оперативная группа, взрывотехники и врачи.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными от взрыва. Работники взрывотехнической службы тщательно осматривают территорию, а затем обнаружили остатки взрывного устройства. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

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По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.

По предварительной информации, погибший - уроженец Полтавской области. По данным Еспресо, парень подорвал себя на гранате под домом своей бывшей девушки.

“В это время в доме находилась его бывшая девушка с другим мужчиной. Взрыв произошел возле машины этого мужчины“, - говорится в сообщении.

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