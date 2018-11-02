Партия Батькивщина попала в скандал из-за фото бойца Азова

Боец требует от Тимошенко и политсилы извинений, в противном случае за извинениями придет к Батькивщине с побратимами.

В Сети разгорелся скандал вокруг партии Юлии Тимошенко Батькивщина из-за использования фото бойца полка Азов в агитационном материале.

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Уроженца Крыма Алексей Лысенко в Facebook написал, что его фото было использовано без его ведома.

“Я крымчанин. Я присоединился к националистическому движению задолго до того, как началась война. Я боролся с режимом внутренней оккупации еще тогда, когда Тимошенко на пару с Януковичем хотела разделить страну на двоих посредством широкой коалиции. В 2008 году после событий в Грузии и Крыму я готовился к маршу нации, а не продался Путину. Я был провокатором на Майдане, после захвата моего родного города Россией пошел на фронт как доброволец. Я, экс-доброволец батальона Азов, не поддерживаю ее политсилу и не давал разрешения на использование своей фотографии в ее политической агитации“, - написал Лысенко.

По словам экс-азовца, политики не имеют морального права пиариться на воевавших на Донбассе.

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“Шеврон Азова для меня сакральная вещь, омытая кровью моих побратимов, которые не вернулись с фронта. Ему не место рядом с лозунгами пророссийской партии Батькивщина“, - написал боец, добавив, что не готов терпеть подобное.

“Если в течение 24 часов Тимошенко не отреагирует, мы придем в ваш офис и лично спросим, по какому праву вы пиаритесь за счет фронтовиков, которые воевали в то время, когда вы сами сидели в тепленьких кабинетах столицы“, - отметил Лысенко.

Отметим, что пост бойца в соцсети набрал свыше 12 тысяч лайков и репостов. Ответа от самой Юлии Тимошенко или от представителей политсилы еще не поступило.

Ранее, журналисты разыскали украинцев, которые снялись в агитационном ролике с подписью Идем вперед! Петр Порошенко.