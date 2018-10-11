Под Васильковым построят НАТОвскую "Полосу реакции лидера"

Первый такой комплекс уже используется в 197-м центре подготовки сержантского состава Сухопутных войск, который расположен в Десне.

В Василькове (Киевская область) в 202-м центре подготовки сержантского состава Воздушных Сил, построят тренировочную полосу препятствий по стандартам НАТО, которая будет называться Полоса реакции лидера.

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Спортивная площадка для приобретения лидерских качеств сержантского состава, или как ее называют - Полоса реакции лидера - является неотъемлемой частью прохождения курса лидерства базового уровня по новой программе подготовки сержантского корпуса, утвержденного в апреле 2018 года.

Строительство объекта обойдется в чуть больше 1,2 миллиона гривен. Соответствующие данные указаны в электронном тендере UA-2018-10-11-001345-a, который был проведен 1 ноября.

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Планируется построить объект до 20 декабря этого года.

Отметим, что первый такой комплекс уже используется в 197-м центре подготовки сержантского состава Сухопутных войск, который расположен в Десне.

Комплекс состоит из 16 различных препятствий, для преодоления которых выделяется 10-20 минут. Каждая помеха уникальна и может преодолеваться разными способами, а также требует взаимодействия всех членов группы. Все сооружения оборудованы эстакадой, которая позволяет вести с нее наблюдение.

Напомним, в октябре советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков показал новые общежития для военных, на которые выделили 2,6 млрд грн.

Позднее сообщалось, что более 50 бригад Вооруженных сил Украины будут переведены на новую систему питания.