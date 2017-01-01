В Донецкой области за рэкет задержан экс-нардеп "Вася Картавый"

Двух рэкетиров задержали в Святогорске.

Читай также: В Раде по голове нунсовца бил член ПР Василий Стельмашенко

В Донецкой области правоохранители задержали двух рэкетиров, которые с оружием напали на военнослужащего.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Оперативники установили, что 26 августа злоумышленники устроили в лодочном прокате Святогорска конфликт с потерпевшим, выдвигая претензии, что за аренду лодки нужно платить им. Одним из вымогавших плату мужчин оказался бывший народный депутат Василий Стельмашенко по кличке “Вася Картавый“, уточняет Корреспондент.

“Мужчины утверждали, что они являются собственниками проката и всего, что есть на набережной. При этом старший представился местным криминальным авторитетом по имени “Вася Картавый“. Нападавшие взяли на прицел военнослужащего и двух работников проката со словами: “Я вас здесь всех положу“. В это время работа предприятия была парализована. Однако пострадавший дал отпор подозреваемым, и они ушли, пригрозив ему дальнейшей расправой“, - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что никаких документов на земельный участок или имущество у дебоширов нет.

Читай также: Под Хмельницким “активисты“ занимались рэкетом: терроризировали маршрутчиков

“Экс-депутат, известный в бизнес-структурах региона, сейчас возглавляет коммунальное предприятие в Славянском районе. Его сообщник - выходец из АР Крым, где он был судим за мошенничество, подделку документов и ДТП. По имеющейся информации, мужчина под прикрытием общественной организации, созданной якобы для помощи участникам АТО, собирает дань с предпринимателей и занимается крышеванием. Кроме того, ему подчинен частный отряд охраны, среди работников которого - сепаратист, судимый за участие в незаконных вооруженных формированиях“, - уточнили в полиции.

Нападение на офицера правоохранители квалифицировали по статье хулиганство, совершенное с применением оружия. Сейчас подозреваемых проверяют на причастность к другим уголовным преступлениям.

Как сообщалось 1 ноября, обнародованы протоколы допроса одного из известных казачьих атаманов - Сергея Косогорова (Косогора). В 2014 году наемник контролировал город Красный Луч в Луганской области.