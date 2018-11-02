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Верховная Рада недовольна борьбой полиции с азартными играми

Комментариев: 10
В комитете пока не решили, как бороться с таким массовым нарушением законодательства.
Полиция не хочет противостоять расцвету черного рынка азартных игр
Полиция не хочет противостоять расцвету черного рынка азартных игр
УНИАН

Правоохранители ничего не делают для того, чтоб прекратить процветание черного рынка азартных игр. 

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук в комментарии УНН.

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Он отметил, что в нашей стране создана масса подразделений для продуктивной борьбы с нелегалами, однако результат нулевой.

“Правоохранительная система борется с нелегальным азартом неэффективно. Я ставлю неудовлетворительную оценку их работе. Инструментов и структур, которые должны бороться с нелегалами, достаточно. У нас есть Департамент государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД, существует также налоговая милиция. Но, уже неоднократно об этом говорилось, сами правоохранители зачастую и крышуют этот бизнес“, - рассказал Паламарчук.

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В комитете пока не решили, как бороться с таким массовым нарушением законодательства и бездеятельностью полиции, но предполагают, что ситуацию может изменить легализация азарта. Паламарчук считает, что это случится не скоро, поскольку депутаты заняты своими делами.

“У нас все заняты политическими гонками, бюджетами, вопреки тому, что азарт процветает“, - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве по улице Щербаковского группа молодых парней спортивного телосложения напала на киоски с игровыми автоматами.

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Теги: Верхована Рада, азартные игры, легализация, правоохранители
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Комментариев (10)
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Media-sapiens    02.11.2018, 12:48
Оценка:  0
Media-sapiens
'В комитете пока не решили, как бороться'
'ставлю неудовлетворительную оценку ' и родителей к директору!
Coюзник    02.11.2018, 12:34
Оценка:  0
Coюзник
Боже ... не ужели кто-то из депутатов через тонированные окна бронемобилей разглядел тысячи игровых залов ...
Coюзник    02.11.2018, 12:37
Оценка:  0
Coюзник
А полицейские на депутатский запрос ... могут бодренько отрапортовать ... только вчера закрыли (год вели наблюдение) два игровых зала
ВосставшийИзБана    02.11.2018, 12:37
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Просто дело к выборам.
Coюзник    02.11.2018, 12:38
Оценка:  +1
Coюзник
Ну да .... закроют конкурирующую сеть залов
strelokc    02.11.2018, 12:28
Оценка:  +3
strelokc
Уберите ТЕХ, кто кришует эти заведения....после и бороться станет проще! Правда для этого в начале нужно снять депутатскую неприкосновенность...!
ВосставшийИзБана    02.11.2018, 12:31
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну так те, кто должны с ними бороться - те и крышуют.
ВосставшийИзБана    02.11.2018, 12:27
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А они борются? Помоему борется С14, а полиция борется с С14.
realпупик    02.11.2018, 13:14
Оценка:  0
realпупик
никогда не задумывался почему аваковские шестерки с14 не горомили заведения "национальной лотереии" а любые другие ?
dimasvetik    02.11.2018, 12:26
Оценка:  +2
dimasvetik
идите вы все н..й с вашими автоматами, где еще как не в Украине так просто на глазах плюют на закон
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