Верховная Рада недовольна борьбой полиции с азартными играми

В комитете пока не решили, как бороться с таким массовым нарушением законодательства.

Правоохранители ничего не делают для того, чтоб прекратить процветание черного рынка азартных игр.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук в комментарии УНН.

Читай также: В Киеве снова разгромили игорное заведение

Он отметил, что в нашей стране создана масса подразделений для продуктивной борьбы с нелегалами, однако результат нулевой.

“Правоохранительная система борется с нелегальным азартом неэффективно. Я ставлю неудовлетворительную оценку их работе. Инструментов и структур, которые должны бороться с нелегалами, достаточно. У нас есть Департамент государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД, существует также налоговая милиция. Но, уже неоднократно об этом говорилось, сами правоохранители зачастую и крышуют этот бизнес“, - рассказал Паламарчук.

Читай также: Украинцы за жесткий контроль операторов лотерей - опрос

В комитете пока не решили, как бороться с таким массовым нарушением законодательства и бездеятельностью полиции, но предполагают, что ситуацию может изменить легализация азарта. Паламарчук считает, что это случится не скоро, поскольку депутаты заняты своими делами.

“У нас все заняты политическими гонками, бюджетами, вопреки тому, что азарт процветает“, - сказал он.



Ранее сообщалось о том, что в Киеве по улице Щербаковского группа молодых парней спортивного телосложения напала на киоски с игровыми автоматами.