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Хакеры раскрыли данные 47 тысяч украинцев в Facebook

Комментариев: 3
Всего кибер-преступники получили доступ к данным 257 тысяч пользователей Facebook, следы ведут в Россию.
Хакеры продают базу личных данных пользователей Facebook
Хакеры продают базу личных данных пользователей Facebook
depositphotos.com

Опубликовано расследование о группе хакеров, которые продают базу личных данных пользователей Facebook. На одном из сайтов они предлагают купить информацию по 47 тысячам аккаунтам украинцев.

Об этом сообщила Русская служба ВВС.

По данным ВВС, в свободном доступе сейчас выложена информация о 257 тысячах пользователей соцсети, из них у 81 тысячи аккаунтов доступны личные сообщения.

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Хакеры, которые стоят за утечкой, утверждают, что всего у них есть данные 120 млн человек. Для их получения были использованы вредоносные расширения для браузеров и внутренние уязвимости соцсети.

Первое сообщение от хакеров появилось в начале сентября на англоязычном форуме Blackhatworld, посвященном поисковой оптимизации. Пользователь под ником FBSaler заявил, что может продать аккаунты Facebook с базы в 120 миллионов пользователей на сайте Fbserver.

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил запрос в офис американской компании Facebook из-за сообщений об утечке данных 257 тысяч ее пользователей, среди которых много украинцев. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

“Я знаю о проблеме. Работаю над проверкой. Запрос на офис ФБ отправил“, - отметил замминистра.

Как сообщалось 28 сентября, хакеры получили доступ к 50 млн аккаунтов в Facebook.

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Теги: Facebook, хакеры, соцсеть
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Комментариев (4)
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dimasvetik    02.11.2018, 12:23
Оценка:  -1
dimasvetik
а еще взломали странички моих знакомых кторые подержали флешмоб про чиновников, там еще все звезды их посылали
dimasvetik    02.11.2018, 12:27
Оценка:  0
dimasvetik
тот кто поставил мне минус ты Л.О.Ш.А.РА
Coюзник    02.11.2018, 12:06
Оценка:  -1
Coюзник
Хакер это обычный хулиган ... знаний которого хватает на то чтобы сломать (испортить) и не более.
Для того что бы вытащить инфу из современных систем нужны специфические знания ... данные ведь не хранятся в открытом виде, а в специальных файлах, который еще надо определить из тысяч других
Yaha_27    02.11.2018, 11:53
Оценка:  0
Yaha_27
пару дней назад на фейсбуке пытались страничку взломать, фейсбук автоматически заморозил аккаунт и прислал уведомление что это было из РФ, Тула
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