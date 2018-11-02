Хакеры раскрыли данные 47 тысяч украинцев в Facebook

Всего кибер-преступники получили доступ к данным 257 тысяч пользователей Facebook, следы ведут в Россию.

Опубликовано расследование о группе хакеров, которые продают базу личных данных пользователей Facebook. На одном из сайтов они предлагают купить информацию по 47 тысячам аккаунтам украинцев.

Об этом сообщила Русская служба ВВС.

По данным ВВС, в свободном доступе сейчас выложена информация о 257 тысячах пользователей соцсети, из них у 81 тысячи аккаунтов доступны личные сообщения.

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Хакеры, которые стоят за утечкой, утверждают, что всего у них есть данные 120 млн человек. Для их получения были использованы вредоносные расширения для браузеров и внутренние уязвимости соцсети.

Первое сообщение от хакеров появилось в начале сентября на англоязычном форуме Blackhatworld, посвященном поисковой оптимизации. Пользователь под ником FBSaler заявил, что может продать аккаунты Facebook с базы в 120 миллионов пользователей на сайте Fbserver.

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил запрос в офис американской компании Facebook из-за сообщений об утечке данных 257 тысяч ее пользователей, среди которых много украинцев. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

“Я знаю о проблеме. Работаю над проверкой. Запрос на офис ФБ отправил“, - отметил замминистра.

Как сообщалось 28 сентября, хакеры получили доступ к 50 млн аккаунтов в Facebook.