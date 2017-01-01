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Львовскую ОГА пикетируют шахтеры

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Горняки ГП Львовуголь устроили пикет с требованием погасить задолженность по заработной плате.
Горняки требуют свои зарплаты
Горняки требуют свои зарплаты
facebook.com/miners.chg/photos

Во Львове около 400 шахтеров в пятницу, 2 ноября, пикетируют облгосадминистрацию.

Об этом сообщили в сообществе Шахтарі Червонограда

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Горняки ГП Львовуголь устроили пикет с требованием погасить задолженность по заработной плате и предусмотреть инвестиции для развития угольной отрасли в бюджете Украины 2019 года.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook сообщил, что из-за митинга перекрыта улица Винниченко. Движение транспорта идет по улице Подвальной.

Во Львове шахтеры проводят пикет под стенами ОГА
Во Львове шахтеры проводят пикет под стенами ОГА
facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщалось, 3 августа шахтеры пикетировали Минэнергоугля в Киеве.

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Теги: Львов, митинг, пикет, шахтеры, горняки, ОГА, зарплата
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