Львовскую ОГА пикетируют шахтеры
Горняки ГП Львовуголь устроили пикет с требованием погасить задолженность по заработной плате.
Во Львове около 400 шахтеров в пятницу, 2 ноября, пикетируют облгосадминистрацию.
Об этом сообщили в сообществе Шахтарі Червонограда
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Горняки ГП Львовуголь устроили пикет с требованием погасить задолженность по заработной плате и предусмотреть инвестиции для развития угольной отрасли в бюджете Украины 2019 года.
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook сообщил, что из-за митинга перекрыта улица Винниченко. Движение транспорта идет по улице Подвальной.
Как сообщалось, 3 августа шахтеры пикетировали Минэнергоугля в Киеве.
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