Львовскую ОГА пикетируют шахтеры

Горняки ГП Львовуголь устроили пикет с требованием погасить задолженность по заработной плате.

Во Львове около 400 шахтеров в пятницу, 2 ноября, пикетируют облгосадминистрацию.

Об этом сообщили в сообществе Шахтарі Червонограда

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Горняки ГП Львовуголь устроили пикет с требованием погасить задолженность по заработной плате и предусмотреть инвестиции для развития угольной отрасли в бюджете Украины 2019 года.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook сообщил, что из-за митинга перекрыта улица Винниченко. Движение транспорта идет по улице Подвальной.

Во Львове шахтеры проводят пикет под стенами ОГА facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщалось, 3 августа шахтеры пикетировали Минэнергоугля в Киеве.