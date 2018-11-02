В Украине больше нет Московского патриархата - Константинополь

Теперь все православные архиереи Украины считаются служителями Вселенского престола, независимо от того, к какой из трех церквей они относились ранее.

Архиепископ Тельмисский Иов, который является представителем Константинопольского патриархата, в интервью ВВС Україна рассказал, что с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - иерархов Вселенского престола.

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По словам Иова, одним из пунктов исторического решения Вселенского престола от 11 октября была отмена синодального акта о передаче Киевской митрополии - то есть, по сути, территории Украины - под контроль Российской церкви.

“Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церкви Киевской митрополии и всех епархий в Украине... С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода, есть архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине“, - объяснил архиепископ Иов.

Архиепископ Иов подчеркнул, что решая украинский вопрос, Вселенский патриархат “ничего не приобретает“.

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“Если бы Вселенский патриархат хотел что-то получить, он мог бы просто возродить свою митрополию, которая существовала в Киеве до конца XVII века. Но Константинополь этого не желает. Константинополь желает подарить Украине автокефалию, чтобы в Украине была своя церковь“, - рассказал архиепископ.

Напомним, Климкин озвучил мнение, что Русская православная церковь своими же руками уничтожает УПЦ Московского патриархата и по сути является единственным источником раскола православной церкви.

Ранее от церковных общин Украинской православной церкви МП поступило три иска против Верховной Рады относительно постановления об обращении к Вселенскому патриарху по поводу Томоса.